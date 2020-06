Il ministro Manfredi: Il Recovery fund? Per il Mezzogiorno si tratta di un’occasione straordinaria

Nel tema del rilancio del Paese bisogna coniugare quello del Mezzogiorno: servono nuovi strumenti efficaci. Cosi’ il ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Gaetano Manfredi, durante il webinar “La forza dell’innovazione per il rilancio del Mezzogiorno: la filiera farmaceutica di fronte alla sfida del Covid-19”, organizzato oggi dal Centro studi Srm e Farmindustria. “Il Recovery fund rappresenta un’occasione straordinaria: ci saranno risorse che non abbiamo mai avuto”, ha detto, sottolineando la necessita’ di “investimenti corretti, orientati al tema delle infrastrutture per colmare il gap del Mezzogiorno con le altre regioni italiane”. Fondamentali, ha aggiunto, saranno anche i temi dell’innovazione, della formazione e della capacita’ di creare poli di attrazione di investimenti ad alto valore aggiunto attraverso leve di vantaggi fiscali, capitale umano e ambientale. Su questo, ha ribadito, bisogna “decidere in poche settimane, e stiamo preparando una serie di proposte tra cui un piano nazionale per innovazione e ricerca comprensivo di un cluster riguardante il Mezzogiorno”.