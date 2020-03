Il ministro Patuanelli: Ecobonus al 100% e nuovi incentivi all’auto

“Sulla carta potrebbe non esserci mai una cifra sufficiente, dire con certezza servono 3-5-10-30 miliardi in questo momento è difficile”. Così il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli in un’intervista al Sole 24 ore. “Dobbiamo evitare sovrapposizioni, potenziando ove necessario le misure che già esistono – spiega – Penso ad esempio a Transizione 4.0, il piano che ha aggiornato Impresa 4.0. Valutiamo se aumentare le soglie di investimenti incentivabili con il credito di imposta o le percentuali di beneficio fiscale. Inoltre questa crisi può essere l’occasione per stanziare definitivamente le risorse per rendere gli incentivi triennali, dopo che la manovra aveva stabilito un primo impegno su questo punto”. Sull’edilizia “È fondamentale il potenziamento dell’Ecobonus, una misura che con la detrazione al 65% ha incrementato enormemente gli investimenti nell’edilizia che è uno dei nostri pilastri produttivi”.