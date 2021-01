“Il mio amore per la poesia – il Salotto 2021”, nuovo libro della poetessa Tina Piccolo

di Maridí Vicedomini

“Il Mio Amore per la Poesia: il Salotto 2021” è il nuovo libro della poetessa Tina Piccolo. L’elaborazione artistica di questo libro è stata curata dal Cav. Gianni Ianuale. Tina Piccolo è una docente in pensione che ha vinto oltre 2500 premi con le sue poesie in tutto il mondo, tanto è vero che è stata definita da varie Accademie e Associazioni “Ambasciatrice della poesia nel mondo”. Fondatrice ed ideatrice del famoso premio internazionale dedicato alla sua città, Pomigliano D’Arco, che ha visto assegnare il riconoscimento ad artisti, scienziati e giornalisti, Tina Piccolo è presidente del glorioso Salotto artistico culturale e multimediale che porta il suo nome. Ed è anche critico di arte visiva ed è stata madrina di prestigiose manifestazioni.

Il Salotto è ormai da anni condotto dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore responsabile del quotidiano online “Occhio all’Artista” magazine. Sia Nappa che la poetessa Piccolo tengono a sottolineare che questo glorioso salotto non si è fermato mai, neanche durante la prima pandemia.

Infatti sono andate in onda le puntante più belle su Telefutura, emittente canale 172 del digitale, ma anche in streaming.

In estate le puntate sono tornate live con importanti ospiti, ora invece sono a distanza ma comunque in collegamento web con ospiti ogni domenica alle ore 17.30 sui canali Facebook, YouTube e Instagram.

La vivacità del salotto e la sua aria frizzante non si ferma. La regia dal vivo e a distanza è sempre affidata a Lele Manna, cantante e tecnico. Tantissime le poesie nate nel periodo di pandemia ora contenute in questo nuovo libro “Il Mio amore per la Poesia”.

Oltre a queste nuove poesie, il libro contiene i momenti migliori del Salotto ripercorsi attraverso fotografie di illustri personaggi premiati del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica.

Il libro contiene anche delle bellissime critiche sull’arte della poetessa Piccolo eseguita da illustri personaggi e letterati. Se ne consiglia la lettura e se ne apprezzerà tra qualche anno ancor di più il valore per il racconto accorato di un periodo storico particolare.

Il successo del suo Salotto è l’amore, la passione che trasmette la Piccolo, che con questo format ha girato tutta la Campania. Il suo segreto è mettere a proprio agio gli ospiti, lasciandoli liberi di esprimersi attraverso la propria arte. Il giornalista Nappa inoltre ringrazia l’esimia poetessa che ormai da anni l’ha messo alla guida del suo prestigioso Salotto, in cui sono intervenuti celebrità di ogni categoria.