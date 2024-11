Il mio viaggio a New York su Mediaset Infinity, successo per il docureality di Piero Armenti

Grande successo per la seconda edizione de “Il mio viaggio a New York TV show” su Mediaset Infinity. I 4 episodi del docureality, visibili allo scorso 2 ottobre su Mediaset Infinity, hanno raggiunto una media views play di 1.955.949 con un risultato davvero importante.

Anche questa nuova stagione, dunque, carica di sorprese e novità, ha decisamente convinto, coinvolto ed emozionato il pubblico che ne ha decretato l’ottimo successo su Mediaset Infinity.

Il popolarissimo urban explorer e influencer Piero Armenti, founder del tour operator Il mio viaggio a New York e di Travel morbido, ha realizzato anche questa volta, il desiderio di una coppia di visitare per la prima volta la Grande Mela.

In questa seconda edizione, una mamma e una figlia, Claudia e Annachiara, hanno vissuto il loro sogno più grande: conoscere New York con Piero Armenti, del quale sono grandissime fans, che per loro ha organizzato delle esperienze incredibili nella città che non dorme mai.

Il programma è stato realizzato da Flair Media Production per la regia di Flavia Triggiani e Marina Loi e con la collaborazione de Il mio viaggio a New York tour operator, Europ Assistance Italia compagnia di assicurazione leader nell’assistenza privata ai viaggiatori e Consorzio Vini Doc delle Venezie.

Hanno collaborato anche La Compagnie, compagnia aerea francese che opera esclusivamente servizi Business Class, Molino Signetti 1949, San Matteo Pizza & Espresso Bar, Briglia 1949, Rajola, Ischia Sorgente di Bellezza e Hotel Sheraton Malpensa Airport.

Flair Media Production inoltre è felice di annunciare che è in procinto di girare la “Christmas Edition” che sarà disponibile in streaming su Mediaset infinity dal 25 dicembre.