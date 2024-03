Il mistero delle idee cadute dal Pero: Macry e Lomonaco presentano il libro di Boncinelli e Calvaruso

“L’epoca delle idee cadute dal pero. Fake news, bufale e teorie del complotto: le origini del terrapiattismo della ragione“: è il titolo del libro di Edoardo Boncinelli e Antonello Calvaruso – appena edito da Mimesis – che sarà presentato martedì 10 aprile a Napoli, alla libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri. Dei temi affrontati dai due autori parleranno, con Antonello Calvaruso, lo storico Paolo Macry e il giornalista Angelo Lomonaco.

“Una delle domande che ci si pone più spesso in questo periodo – si legge nella quarta di copertina del libro – è come sia possibile che circolino tante idee “cadute dal pero” in un’epoca in cui è così facile informarsi e aggiornarsiBasta pensare alla teoria del terrapiattismo: nessuna base per sostenerla, migliaia di persone pronte a crederci. Per comprendere il fenomeno occorre indagarne l’origine e la diffusione. Sebbene nella maggior parte dei casi sia piuttosto complicato individuare la nascita di queste idee, è relativamente facile comprendere

le modalità con cui esse si diffondono e si rafforzano. Edoardo Boncinelli e Antonello Calvaruso navigano nelle turbolente acque dell’ignoranza e del complottismo alla ricerca dei meccanismi di consolidamento e di espansione di una bufala”.