“Il mito delle donne Festival”, a Milano dal 4 al 6 ottobre

Roma, 1 ott. (askanews) – Dal 4 al 6 ottobre 2024 torna a Milano per la seconda edizione, in Piazza Donne Partigiane, “Il mito delle donne Festival”, il progetto culturale con la direzione artistica di Davide Lorenzo Palla e presentato da TDB.

Si tratta di un festival di musica e teatro “al femminile” che vuole far riflettere sul ruolo della donna nella società attraverso momenti di incontro, spettacolo, formazione e confronto pensati per tutte le età. I temi centrali affrontati sono la rappresentazione della donna nel mondo di ieri, oggi e domani e le tematiche di genere osservate attraverso il teatro e la musica. L’obiettivo del festival – informa una nota – è quello di favorire un’ampia partecipazione delle fasce più fragili della comunità milanese, incentivare il consumo culturale, fornendo occasioni di aggregazione sociale e così rivitalizzare il contesto urbano grazie alla forza generativa del teatro e delle arti in generale.

Nei tre giorni di festival lo street artist Frode rinnoverà il murales che ha realizzato in Piazza delle Donne Partigiane nel 2013, raffigurante la partigiana Lia, che è stato deturpato con insulti ed ingiurie sessiste andando a trasformare quelle parole oltraggiose in immagini, segni, parole e valori positivi nei confronti delle donne partigiane e del loro coraggio.

Il palinsesto de “Il mito delle donne” è molto variegato: da laboratori teatrali e di cucito, passando per giochi e lavorazione del legno per bambini e adulti e una pista di skateboard in piazza, fino a incontri e talk su tematiche di genere, spettacoli itineranti in bicicletta e con artisti emergenti e tanta musica con concerti e DJ set.

Tra i principali protagonisti del Festival, venerdì 4 ottobre il concerto di Angelica, un’artista indie-pop molto sensibile alla questione di genere e per la prima volta a Milano domenica 6 ottobre lo spettacolo di Stivalaccio Teatro Strighe Maledette che racconta, attraverso la storia di quattro donne della Valcamonica che nel 1518 si sono dovute difendere dall’accusa di stregoneria, leggende con al centro figure femminili considerate per la loro malizia e sovversione. E ancora i Duperdu che portano sul palco la storia di grandi donne reali e fantastiche e la stand up comedy Patriarcato mon amour che vedrà l’esibizione di 5 comiche, con la special guest Laura Pusceddu di Comedy Central, per una serata di divertimento tutta al femminile. Domenica 6 ottobre per tutto il pomeriggio sarà allestito in piazza uno spazio dedicato a CADMI Casa delle Donne Maltrattate di Milano, come presidio territoriale utile alla sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere.

Tutto il festival si svolge in due spazi: il Palco Staffette Partigiane, in Piazza Donne Partigiane, dove vanno in scena gli spettacoli di teatro e i concerti live, e il Palco Bar adiacente, dove ci sono i talk, i dj set. I laboratori, invece, si tengono all’interno del teatro Edi Barrio’s, mentre gli spazi di aggregazione sociale (ecoskate e giochi solidali) avranno dei luoghi deputati all’interno della piazza.