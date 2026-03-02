Il Mobile World Congress compie 20 anni a Barcellona

Barcellona, 2 mar. (askanews) – Ha preso il via a Barcellona il Mobile World Congress, che celebra il suo ventesimo anniversario come appuntamento di riferimento globale per il mondo della tecnologia mobile.

La manifestazione, organizzata da GSMA, si svolge fino al 5 marzo negli spazi della Fira de Barcelona – Gran Via. Attesi circa 110.000 visitatori da oltre 200 Paesi, con più di 2.900 stand distribuiti nei padiglioni della fiera.

Al centro dell’edizione 2026 c’è l’ecosistema degli smartphone e della mobilità. Tra i principali produttori presenti figurano Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, Huawei e Realme. Accanto ai brand di dispositivi, trovano spazio anche i protagonisti delle piattaforme e dei chipset per il mobile, come Qualcomm e MediaTek, insieme agli operatori e ai fornitori di tecnologie che supportano lo sviluppo degli smartphone di nuova generazione.

Il tema scelto per questa edizione è “The IQ Era”, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale applicata al mobile, alle reti avanzate e ai nuovi servizi digitali. Un’edizione celebrativa che guarda al futuro, partendo da vent’anni di evoluzione della telefonia e della connettività.