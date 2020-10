Il modello olivettiano come soluzione industriale

Per quantI si sono visti la riduzione cinematografica in tv o si sono letti qualcosa sulla vita di Olivetti, sarà facile capire come il modello lavorativo che egli propose ora più che mai può essere una soluzione alla crisi produttiva del nostro Paese: L’Ambasciata italiana presso la Santa Sede, come descrive il Giornale Diplomatico, ha ospitato proprio il 3 Ottobre, nel chiostro di Palazzo Borromeo un convegno intitolato “Dalle fabbriche di beni alle fabbriche di bene. L’attualità’ del modello Olivettiano per un nuovo Paradigma Economico. Dopo i saluti istituzionali dell’Ambasciatore Pietro Sebastiani, rappresentante diplomatico italiano in Vaticano, il convegno , moderato da Virginia Desirée Zucconi (Vicepresidente UCID Roma), ha visto gli interventi di Cinthia Bianconi (presidente Fondazione Adriano Olivetti), Beniamino de’ Liguori Carino (segretario generale Fondazione Adriano Olivetti), Giulio Sapelli (professore emerito di Storia Economica all’Università degli Studi di Milano e membro del CdA della Fondazione ENI Enrico Mattei), Marco Trombetti (amministratore delegato e fondatore di Translated / PI Campus) e si è concluso con l’intervento del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. L’evento è stato trasmesso in diretta e il video è visibile al seguente link: https://www.facebook.com/ItalyToHolySee/videos/266757221126864/