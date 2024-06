Il mondo celebra Sinner ma teme Wimbledon senza Nole

Roma, 5 giu. (askanews) – Il mondo celebra Jannik Sinner, nuovo numero uno del tennis mondiale ma teme il forfait di una stella a Wimbledon. “Djokovic, un ginocchio a terra: infortunato al menisco, il serbo si ritira dal Roland Garros. L’italiano Sinner da lunedì sarà il nuovo numero uno” l’apertura dell’Equipe, il quotidiano sportivo francese. Su quotidiani e tabloid inglesi non è il numero 1 di Sinner ma il ko di Djokovic e soprattutto il dubbio sulla sua presenza a Wimbledon a occupare le prime pagine, come titola il Daily Telegraph: “Djokovic in Wimbledon injury scare”. Anche Marca punta sul ritiro di Djokovic ed il nuovo numero uno al mondo Jannik Sinner mentre Sport punta su Alcaraz “A Semis Y Djokovic se ritira”. In Spagna si punta molto sulla semifinale di Alcaraz contro l’italiano. “Alcaraz Gana Tsitsipas y se cita con Sinner” titola Super Deporte.