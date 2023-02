Il mondo dei giochi online affascina molti italiani

Il settore del gioco online è diventato sempre più popolare in Italia negli ultimi anni, catturando le attenzioni di molti appassionati, soprattutto per via delle sue caratteristiche uniche. Si parla della comodità del gioco da casa, che non richiede dunque di spostarsi fisicamente in una sala da gioco reale. Inoltre, i casinò online ospitano tutti i grandi passatempi classici del gambling, dal poker al blackjack, passando ovviamente per le roulette e le slot machines. Nella guida di oggi, quindi, scopriremo insieme quali sono i motivi del boom del gambling online in Italia.

Gambling online: una passione esplosa durante il lockdown

Si parte da una premessa obbligatoria: il gioco d’azzardo online ha infranto ogni record, in termini di accessi e di raccolta, durante i durissimi mesi del primo lockdown (marzo 2020). Il motivo è facile da comprendere: a causa della reclusione forzata, milioni di italiani sono stati costretti a cercare delle forme di svago alternative su Internet.

Questa necessità ha aumentato a dismisura le registrazioni di account presso gli online casino più famosi, al punto da infrangere qualsiasi dato precedente. Ma va anche detto che, a distanza di 3 anni, la cavalcata del settore del gioco online non si è più arrestata, nonostante la fine dell’emergenza sanitaria e il ritorno alla vita di tutti i giorni.

Perché il gioco online affascina molti players italiani?

Il primo fattore determinante lo abbiamo anticipato all’inizio di questo articolo: giocando online, l’utente può restare a casa propria, evitando dunque di uscire e di recarsi presso una sala da gioco fisica. Il comfort di questa opzione, ovviamente, ha fatto e continua a fare la differenza. Inoltre, giocare online aumenta anche la sicurezza del player.

Questo perché le sale da gioco digitali (o almeno, quelle legali) sono regolamentate dalle autorità di settore. I regolamenti imposti dall’ADM (agenzia delle dogane e dei monopoli) sono ferrei e dunque garantiscono al giocatore la totale sicurezza della piattaforma. Dalla correttezza dei software, fino ad arrivare alla protezione dei dati sensibili, un casinò telematico certificato dall’ADM non espone il player ad alcun pericolo.

In secondo luogo, i casinò online mettono a disposizione dei giocatori una varietà di giochi senza pari, concentrandoli all’interno di un’unica piattaforma. Si possono così trovare centinaia di slot differenti, e si può passare ad altri giochi come la roulette con un semplice click del mouse. Come detto, non mancano altre opzioni come i giochi di carte, dal blackjack alle numerose versioni del poker, passando per il baccarat. In altri termini, ce n’è per tutti i gusti.

Come se non bastasse già questo, i casinò telematici possono essere “frequentati” anche da mobile, visto che sono compatibili con i browser utilizzati dagli smartphone. In sintesi, si ha la possibilità di giocare anche quando si è fuori casa, e durante ogni pausa. Infine, è opportuno segnalare un altro elemento fondamentale: il gioco online limita il problema della ludopatia. Esistono infatti dei sistemi, come l’autoesclusione dal gioco a distanza, che permettono ai giocatori di auto-imporsi dei limiti, per evitare di esagerare.