Il mondo del calcio ricorda Mihajlovic a un anno dalla scomparsa

Roma, 16 dic. (askanews) – Il 16 dicembre del 2022 Sinisa Mihajlovic si è spento a 53 anni dopo aver lottato contro la leucemia. Il mondo dello sport lo ha ricordato attraverso messaggi social oppure iniziative organizzate. Ieri era stato l’attuale tecnico degli emiliani, Thiago Motta, a ricordare Mihajlovic: “Il mio pensiero va alla sua famiglia. Nelle difficoltà che ha vissuto ci ha dimostrato cosa significhi non arrendersi mai”, ha detto. Tra le squadre che hanno condiviso un pensiero anche il Torino: “Sinisa sempre con noi”: un breve messaggio sui propri canali social per ricordare l’ex allenatore. Il serbo aveva guidato i granata dal maggio del 2016 al gennaio del 2018, lasciando un bel ricordo nella piazza.

Tra gli altri anche l’attuale ct della nazionale, Luciano Spalletti che nel ricordare Mihajlovic lo ha definito un “avversario leale che aveva a cuore l’impegno sportivo. Il gioco e la bellezza del calcio per lui erano centrali e quando ha giocato contro il Napoli me lo ha detto: sarebbe stato contento se avessimo vinto noi”.

La moglie Arianna ha raccontato al Corriere della Sera: “Faremo una benedizione ortodossa al cimitero. Lui era ortodosso. Solo parenti e amici, verrà Dejan Stankovic, che è stato il suo migliore amico e ci sta tuttora vicino, poi mia suocera e mio cognato dalla Serbia. E domenica, coi ragazzi, siamo invitati allo stadio a Bologna dal presidente Joey Saputo. Il Bologna è stato molto vicino a me e ai miei figli”.

Oggi in occasione del match tra Reggiana e Sampdoria, dove i blucerchiati scenderanno in campo con una patch sulla maglia raffigurante una punizione di Sinisa negli anni sampdoriani. In più le maglie verranno poi vendute online tramite un’asta, ed il ricavato andrà interamente all’Ospedale Gaslini. Il Bologna vorrà invece ricordato il suo allenatore mostrando un video contenente i ricordi dei suoi anni in rossoblù nel pre-gara della sfida alla Roma. Inoltre la Curva Bulgarelli esporrà uno striscione dedicato a Sinisa. Infine alla moglie, Arianna, verrà donata una fotografia raffigurante Sinisa. Nella sfida tra Lazio e Inter all’Olimpico, è prevista la presenza dei figli di Mihajlovic, ed anche in questo caso sarà programmata un’iniziativa per ricordare l’uomo ed il calciatore, il quale con la maglia biancoceleste ha giocato, vinto e tifato.