Il mondo del vicolo di Monica Florio: un microcosmo di storia e identità napoletana

di Fiorella Franchini

Il vicolo rappresenta una struttura urbanistica diffusa in tante culture e società antiche e moderne; tuttavia, a Napoli esso diventa molto più di un semplice spazio fisico, assumendo il ruolo di un vero e proprio microcosmo sociale e culturale. Monica Florio, giornalista e saggista, nel suo volume “Il mondo del vicolo. Identità e rappresentazione” (Guida Edizioni), esplora significati e aspetti di questa realtà, realizzando, come afferma Sergio Zazzera nella Prefazione, una “piccola enciclopedia del vicolo”.

Erede dell’antica struttura urbanistica della città, il tracciato viario greco-romano, originariamente a scacchiera e diviso da tre decumani tagliati ad angolo retto dai cardini, il vicolo ha attraversato dominazioni e riorganizzazioni urbane, tramandando nel corso dei secoli le sue caratteristiche fondamentali: l’umiltà delle abitazioni, l’economia di sussistenza basata su antichi mestieri e, in passato, anche su attività illecite come il contrabbando e l’usura, la prevalenza di usi e costumi della cultura popolare.

Il libro narra le “voci” degli ambulanti che scandivano la vita quotidiana e le festività popolari, dedicando particolare attenzione alla figura del “femminiello”, presentato come una figura integrata nel vicolo, che partecipa attivamente a feste e rituali come la riffa e ‘a figliata.

Un capitolo è dedicato alle tradizioni, mentre una sezione approfondisce l’origine dei nomi bizzarri dei vicoli, spesso legati a mestieri, storie o eventi specifici. Ad esempio, Vico Vacche a San Liborio deve il suo nome al fatto che vi circolavano mucche, mentre Vico Lungo Gelso si chiama così per i gelsi piantati dai frati per la coltivazione della seta. Il libro menziona anche il busto di Pulcinella in Vico del Fico al Purgatorio, noto per portare fortuna a chi ne tocca il naso.

Monica Florio traccia l’evoluzione del vicolo, dalla solidarietà predominante nel secondo Novecento, come mostrato in Napoli milionaria, all’individualismo che ha iniziato a prevalere dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il testo analizza anche l’impatto di eventi storici come il terremoto del 1980, che ha portato allo spostamento della popolazione e all’occupazione dei “bassi” da parte di comunità extracomunitarie.

Luogo di Storia e di storie, il vicolo è sempre stato è sempre stato un tema ricorrente anche nel teatro, nel cinema e nella letteratura. Il testo cita opere come Napoli milionaria di Eduardo De Filippo, Nostalgia di Mario Martone e i resoconti di viaggio di autori come Charles Dickens e Stendhal. Racconta, inoltre, curiosità e aneddoti come quello di Concetta Muccardi, la contrabbandiera che non fu mai arrestata perché era sempre incinta

L’approccio di Monica Florio, ricco di dettagli, offre al lettore una panoramica completa, ma concisa, di questo fenomeno sociale. Il testo si basa su un’ampia ricerca, evidente nelle numerose note a piè di pagina e nella bibliografia, che include opere di storici, scrittori e giornalisti. Si tratta di un metodo multidisciplinare che va oltre l’analisi storica, integrando elementi di antropologia, sociologia, letteratura e folklore, offrendo così una visione a 360 gradi e una prospettiva non convenzionale. L’autrice smonta anche alcuni stereotipi, come quello secondo cui i napoletani sarebbero un popolo ozioso, presentando un’immagine non idealizzata del vicolo, che può essere sia un luogo di solidarietà si di chiusura verso gli estranei.

A Napoli, “o ‘vico” assume un valore profondo, è un luogo metaforico dell’anima, fatto di pensieri, passioni, solitudini, il posto in cui perdersi come un ancestrale labirinto o in cui ritrovare l’infanzia perduta, come ci ricorda una celebre poesia Salvatore di Giacomo che spesso ha evocato i sussurri e i rumori del vicolo: “…Ma sulitario e lento more ‘o mutivo antico; se fa cchiù cupo ‘o vico dint’a ll’oscurità.…”

“Il mondo del vicolo” di Monica Florio rappresenta un’opera preziosa per chi desidera comprendere la complessità e la ricchezza della cultura napoletana. Nonostante una certa frammentazione, il suo valore risiede nella capacità di raccogliere in un unico volume una vasta gamma di informazioni, offrendo una lente d’ingrandimento su un elemento iconico della città.

Una ricerca che è ancora aperta perché il vicolo cambia, si trasforma, si adatta ai tempi moderni: accoglie visitatori curiosi entrando nel mondo del turismo, crea nuove tradizioni come quelle legate al Murales di Maradona, e inventa nuovi mestieri, tra cui venditori di gadget, affittacamere e guide in insoliti tour tra locali trash e profumo di ragù. Il vicolo si conferma simbolo della resilienza partenopea, microcosmo di storia e identità napoletana.

Come ribadisce Massimiliano Crocco, “Il vicolo è una cultura, un “modo” di stare al mondo…è centro, non è periferia del respiro di Napoli”.