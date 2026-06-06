Il mondo dell’informazione, variegato eppur sensibile al canto delle sirene

Tra i cambiamenti quasi sempre peggiorativi, i tempi attuali stanno apportando importanti variazioni nel settore dell’ informazione. Sono, quegli stessi, facilmente individuabili. Tanto risulta ancor più evidente per quanti, e sono in molti, ritengono, a ragione, che sia importante tenersi aggiornati quotidianamente su ciò che accade nel mondo e anche al di fuori di esso. Il ragionamento è condivisibile in toto, specialmente nella parentesi storica che si è disegnata nell’ultimo periodo. Una freccia, del tipo a ventosa, a favore di quel comparto, si può provare a scagliarla. Con la convinzione però che la stessa non colpirà il bersaglio, né finirà la corsa nei dintorni dello stesso. Sta succedendo ormai da qualche anno che, tra la diffusione di notizie, il piu delle volte riferite a argomenti più che importanti e la loro sistematica smentita, trascorrano solo poche ore. Da ciò dipende principalmente che una notizia appena diramata, finisca nella più che affollata discarica delle cosiddette Fake News. In tal modo quei lanci non fanno altro che togliere spazio tipografico e tempi audio a argomenti importanti anche essi, talvolta anche più, che in situazioni neno caotiche, sarebbero stati “agli onori delle cronache” . Tali argomenti sono quelli che affondano le radici prevalentemente nel campo della produzione, vera spina …dorsale sempre attuale dell’ economia, in ogni organizzazione geopolitica presente sul pianeta Terra. Si giunge così all’argomento che più tiene in ansia la popolazione italiana e quella del resto della UE. Al sodo.

L’amministratore delegato dell’ENI, Claudio Descalzi, ha annunciato che l’Ente di cui è al comando ha ottenuto dal Governo del Gambia l’autorizzazione a sondare un ampio campo di mare al largo delle coste di quello stato. In un momento di forzata diminuzione dell’ approvvigionamento dai fornitori abituali, la possibilità di poter ricorrere a nuove forniture ricorda da vicino l’episodio bibblico della manna caduta nel deserto. Invece si tratta di una notizia che in altri tempi avrebbe meritato la presenza nei titoli d’apertura. Sono questi i comportamenti che fuorviano l’umanità. Se si agisce con decisione su tale stortura, è possibile ancora evitare che la situazione non precipiti oltre. Ci vorrà, se non un miracolo vero e proprio, qualcosa di simile. Tenendo presente che l’impresa sarà comunque ai limite delle possibilità umane e l’augurio è che non vada oltre.