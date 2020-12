Il mondo dopo il Covid: oggi alle 16 il webinar con Dominique Salvatore, economista di fama internazionale

“Lo scenario economico mondiale dopo il Covid-19. Colloquio in onore di Dominique Salvatore” è il titolo del seminario in diretta streaming (è possibile registrarsi qui) in programma oggi, mercoledì 16 dicembre, alle ore 16. Il webinar è promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università Luigi Vanvitelli e dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio assieme a Confindustria Campania, il Denaro, Economy e alle associazioni Risorse e Sviluppo, Comunità Solidale e Sele d’Oro Mezzogiorno.

Introducono il dibattito Vittoria Ferrandino, ordinario di Storia economica all’Università degli Studi del Sannio; Maria Antonia Ciocia, direttore del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli; Massimo Squillante, direttore del Demm dell’Università degli Studi del Sannio; Carmine Pignata, presidente del Comitato Organizzatore del Sele Mezzogiorno; Lucio Romano, presidente di Comunità Solidale; Andrea Della Selva, presidente di Risorse e Futuro. Ospite d’onore, Dominick Salvatore (Fordham University). Al seminario, coordinato da Alfonso Ruffo (il Denaro), Nunziante Mastrolia (Stroncature) e Andrea Pomella (Università Luigi Vanvitelli), partecipano Fabio de Felice (Università di Cassino), Claudio De Vincenti (Università La Sapienza), Amedeo Lepore (Università Luigi Vanvitelli), Sebastiano Maffettone (Luiss Guido Carli), Mario Mustilli ( Università Luigi Vanvitelli)

Chi è Dominique Salvatore

Considerato tra i più grandi esperti mondiali di economia internazionale, Dominick Salvatore, si legge nella presentazione dell’evento, “è consulente delle Nazioni Unite, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, dell’Economic Policy Institute di Washington e di numerose Banche Centrali e Multinazionali: ed è professore di Economia alle Università di Fordham (New York), Pechino, Pretoria, Shanghai Finance University e Hunan University (Cina). E’ stato presidente di Economia dell’Accademia delle Scienze di New York, dell’Associazione Nord Americana di Economia e Finanza e della Associazione Internazionale del Commercio Internazionale. Scrive su numerose riviste e giornali americani. In Italia è stato editorialista dal 1998 al 2006 del Sole 24 Ore, ha partecipato a varie puntate delle trasmissioni televisive di Porta a Porta, Ballarò, Agorà ed è stato intervistato come opinionista da TG1 e RaiNews tra gli altri. Ha pubblicato più di 50 libri tra i più adottati negli Stati Uniti e nel mondo tra cui: Economia Internazionale, Microeconomia: Teoria e applicazioni e Managerial Economics in a Global Economy.

Il volume Teoria e problemi della microeconomia, alla sua quarta edizione, è stato tradotto in quattordici lingue e la sua diffusione ha superato le 800 mila copie vendute. Ha contribuito con oltre 150 articoli nelle più prestigiose riviste internazionali di economia come American Economic Review, Journal of International Economics, European Journal of Management, Journal of Development Economics e Journal of Regional Science. Ha insegnato in varie Università negli Stati Uniti, Europa, Africa, America Latina e Asia. Ha tenuto oltre 600 conferenze e lezioni in tutto il mondo, ricevendo numerosi e ambiti riconoscimenti, tra i quali il premio Achievement Award conferitogli dalla City University di New York. In Italia, ha ricevuto La Medaglia del Senato della Repubblica Italiana, Il Premio Dorso”.