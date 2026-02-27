Il mondo e i conflitti che lo tormentano: sviluppi nel tempo

All’inizio dell’anno è iniziata e si è presto diffusa a macchia d’olio per tutto il mondo una forma di patologia del tutto singolare, in questi ultimi tempi in fase crescente. A ogni notizia, che sia ufficiale o ufficiosa, circa i passi che stanno muovendo i rappresentanti di ognuno dei paesi belligeranti, viene allegato una forma di post scriptum in cui, usando forme sintattiche diverse, è riportato che ciascuno di quei conflitti si sta avviando a conclusione. Sovente è usata, in luogo di quest’ultima espressione, la frase riferente che le trattative per la pace sono “in dirittura di arrivo”. La stessa definizione è presa dal mondo delle competizioni sportive. Se si può descrivere in tal modo una corsa di qualsiasi genere, essendo il traguardo collocato sempre su un tratto rettilineo del percorso, altrettanto non è possibile per i conflitti in essere. Dopo tante, forse troppe, riunioni dei delegati dei paesi in qualche modo coinvolti nelle guerre che si stanno combattendo, verrebbe da malignare che, alle già tante forme di turismo esistenti, si sia aggiunto quello “politico”, stante il fatto che quegli incontri si svolgono ai quattro angoli del mondo, variando di volta in volta lo stato ospitante. Si aggiunga che le notizie riportate dai mezzi dell’informazione esordiscono elaborandone il risultato delle stesse con varie forme, tutte indicanti che erano stati compiuti “progressi significativi” verso la pace. Non sembri strano il dissenso della massaia di Pietrabbondante che riferisce di non accettare quelle news edulcorate: dal suo far di conto emerge che i morti e le distruzioni continuano a crescere se non in maniera esponenziale, in una non molto diversa. Tutto quanto fin qui riportato conduce a un’ unica conclusione attendibile: un ulteriore riduzione del PIL mondiale, che avrà un’ onda lunga di conseguenze negative. Sull’ argomento sarà opportuno ritornare. Non mancando di ricordare che i contadini ancora oggi sono soliti affermare con convinzione che “dove si toglie un determinato prodotto e poi non lo si rifonde, dopo non molto non resta niente”.