Il mondo è in crisi parossistica o quel che stà accadendo era programmato già da tempo?

Riflettendo sulla tempistica, la concomitanza di eventi e le modalità di innesco dei vari conflitti attivi, possono proporsi interrogativi non basati sulle sabbie mobili, ma su sostegni di buona consistenza. Il primo di essi che si pone l’Uomo Qualunque – si, proprio quello, in versione riveduta e corretta per stare al passo con i tempi – è come mai gli USA e per essi il loro presidente fuori ordinanza, il Donald per tutte le stagioni, in meno di due anni abbiano verificato la capacità difensiva dei propri confini, riscontrando punti critici di una certa gravità in più parti dei loro territori.È una risposta accettabile, comunque da verificare, ma ne è solo una, da utilizzare per la questione del proposito di annessione agli States della Groenlandia. Se i fatti stiano così o no, si saprà a stretto giro. Il motivo pacifico che da una certa concretezza al paragone innanzi accennato, resterebbe un unicum. Le altre situazioni che hanno favorito l’inizio delle azioni di guerra sono di diverso genere, ognuna scaturente dall’ Auri Sacra Fames, la stessa che, nei secoli e fin’ora, non è stata mai smentita. Qualunque sarà lo sviluppo dei fatti, per ora i prodromi non fanno intravedere niente di buono. Non tralasciando nel contempo il particolare che il 2026 è appena iniziato.