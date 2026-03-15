Il mondo è turbato da un crescendo, non del genere caro a Rossini

Trump, ormai da tempo, sta agendo come quello sprovveduto di campagna che voleva spegnere il fuoco che stava bruciando il suo pagliaio, versando su di esso…benzina. In effetti in gioco sono le forniture di tutti gli idrocarburi, che, prima delle ostilità USA – Iran, giungevano, caricati su navi dedicate, sistematicamente nei quattro punti cardinali del pianeta. Ora si sta avendo prova concreta che questi ultimi hanno di loro stessi difficoltà a girare a causa della crisi economica che, ormai da tempo, li sta strapazzando. Va aggiunto il concorso del crescendo della follia di stampo dittatoriale che ha a Washington il suo quartier generale e il quadro inizia a chiarirsi. È a questo stato delle considerazioni che dà cenno di se il vero motore dell’intera vicenda che divampa con forza in particolare in Ucraina e Medioriente in senso lato. È sufficiente soffermarsi sui fatti che cominciarono a dare cenni della carica devastante di cui erano dotati, anche nella allora potente Germania. Nella Berlino dei primi anni ’30 del secolo scorso, il Maestro di Cerimonie di un Cabaret, quello in cui è ambientato il film di Bob Fosse girato all’ inizio degli anni ’70, recita cantando lo sketch ” i soldi fanno girare il mondo”. Gli episodi descritti in quel breve show sono simili a quelli sotto gli occhi di tutti e, in più, quotidianamente. È oramai un dato di fatto che lo spirito che sta incendiando l’intero Golfo di Persia, in particolare il passaggio per l’accesso e l’uscita dei natanti, lo stretto di Hormutz, è una conferma del danno di grandi dimensioni che esso ha creato e sta continuando a far crescere.

Se segni di ripresa delle trattative sembrano farsi avanti, il fatto non è certo da attribuire al rilassamento di Trump e di chi gli gira intorno. È il vagheggiare da parte sua azioni di tipo violento si, ma di altro genere, come “il prendere per fame” i vari gruppi di pasdaran. La tecnica non è nuova e una versione fu adottata a metà del secondo decennio del secolo corrente dagli USA verso Cuba con l’adozione di un embargo di particolare peso. A proposito dell’isola caraibica, è opinione diffusa che presto Trump rivolgerà l’attenzione anche verso quell’ isola in mezzo al Mar dei Caraibi. E non si tratterà di partecipare a tornei di poker o a altri passatempo leggeri.