Il mondo, nonostante tutti e tutto, continua a girare nello stesso verso: inutile tentare di farglielo cambiare

L’ altro ieri il Presidente della Fed, Jerome Powell, ha annunciato che l’Istituto da lui presieduto ha deciso di soprassedere per il momento a ulteriori variazioni in aumento del tasso del dollaro. È la prima volta, dopo 15 mesi di rincari, che l’ Istituto di Emissione a stelle e strisce ritiene necessario fare una pausa di riflessione, lasciando inalterato il costo attuale del biglietto verde. Le motivazioni ufficiali riferiscono che la corsa a passo più che veloce del rendimento di quella valuta non ha trovato piena corrispondenza nel percorso in direzione contraria dell’ andamento dell’inflazione. Esso sta risultando più lento di quanto si pensava che sarebbe potuto essere. L’avvocato banchiere ha cercato di fare il punto della situazione poggiando le sue considerazioni su fatti ormai da tempo sotto gli occhi del cittadino medio americano. Volendo con ciò esprimere che li il concetto del Welfare diffuso resta, per ora, una speranza che rischia di trasformarsi in miraggio. Con il continuo rialzo del costo del dollaro si è avuto, soprattutto nelle classi meno abbienti di quel paese, una sensibile riduzione della capacitá di spesa la cui portata non ha trovato per ora correttivi efficaci per il calo dell’ inflazione. Lo stesso calo si sta rivelando decisamente modesto rispetto a quanto previsto dagli addetti ai lavori, sia politici che tecnici. Si è innescato così un fenomeno più complesso di quanto lo si era ipotizzato, perchè, soprattutto tra i meno abbienti, sta correndo un’ onda lunga di contrazione degli acquisti che si sta riflettendo in un sensibile rallentamento della produzione globale. Nonostante la sostanziale bontà delle premesse che hanno dato il via alla corsa al rialzo del tasso del dollaro, fin’ ora il sistema economico d’ oltreoceano sta rispondendo in maniera inadeguata. Così la mente di chi osserva dal di fuori dei confini di quel paese ha iniziato subito a riflettere su cosa accadrà per le attività sia di importazione che di esportazione. Non è una notizia dell’ ultima ora quella che definisce il mercato di quella parte del mondo come un obiettivo strategico per l’ export, per quello italiano certamente di grande interesse. Ciò che di recente è accaduto, fa riflettere ancora una volta sul fatto che quanti si dedicano alla osservazione dei fenomeni economici debbano premettere a un possibile intervento su di essi, che la differenza della scienza economica rispetto alle scienze esatte, consiste nella eventualità, non nella certezza, del verificarsi sempre e comunque degli stessi effetti rispetto alle cause che li generano. Esiste inoltre un altro comportamento che è imbarazzante, seppur vero, definibile di pura emulazione, che comunque, almeno in parte, è opportuno tener da conto. Esso, più precisamente, è quello dell’ adeguarsi al comportamento dello chaperon di una delle combinazioni politico economiche, non sempre adattabile a circostanze sostanzialmente diverse. Così sembra che si stia evidenziando il comportamento tra le alte sfere della BCE. Da notare che quel modo di fare in agricoltura è molto diffuso. Se un un solo coltivatore mette in moto una macchina agricola, talvolta solo per verificarne la funzionalità, stando ferma da tempo, i vicini si affrettano a fare altrettanto, spingendosi fino a iniziare pratiche colturali quando non è ancora giunta la loro epoca. Eppure quelle stesse autoritá sono ben conscie che nel Vecchio Continente le cause scatenanti del balzo acrobatico del tasso di inflazione hanno preso le mosse dal caro energia scatenato dalla guerra a nord est dell’ Europa. Quella stessa ha coinvolto pesantemente anche gli USA, certo non per problemi di approvvigionamento di idrocarburi. A questo punto interviene la considerazione che contraddistingue la fenomenologia economica: da debole a forte, esiste una correlazione tra buona parte degli elementi che rientrano nel suo ambito. Proprio ieri la BCE ha riunito ll suo consiglio e è stato deciso che il tasso dell’euro salirà a stretto giro di un quarto di punto, attestandosi così al 4%. Per il mese di luglio, come annunciato ufficialmente, c’è da attendersi dell’ altro dello stesso genere e ciò non meraviglia più di tanto.

È molto probabile che in queste giornate affollate di notizie più o meno importanti, che le stesse,in parte, condizioneranno la portata di quella decisione, anche se risulta per ora alquanto sottoesposta. Tanto, diversamente da ciò che accade negli USA, dove l’ emissione e la circolazione del biglietto verde è terza rispetto al Governo. La BCE deve tener conto nel suo operare dell’ indirizzo della EU in un dato momento. Ferma restante la sua completa autonomia decisionale. Quel quarto di punto in più, per quanto di entità senz’ altro contenuta, farà comunque sentire la sua azione di contrasto alla ripresa economica del Paese. A ben considerare, l’economia italiana è al momento condizionata da variazioni percentuali dei suoi fondamentali dell’ordine di grandezza inferiore all’unità. Questi ultimi, messi insieme e corroborati dal rincaro dell’euro, danno risultati tutt’ altro che di poco conto, logicamente con il segno meno. Nasce così in quell’italiano medio descritto in apertura, dotato di un normale q.i. e di una scolarizzazione che sia arrivata al diploma superiore, un forte senso di sfiducia nei confronti di quanti fanno dichiarazioni più che ottimistiche sulla ripresa del Paese. Ancora qualche giorno e il traguardo di metà anno sarà stato doppiato. Da quel momento al 31 di dicembre, perchè si concreti quell’ ipotesi, dovrebbe scorrere tutto liscio come l’ olio. Approposito, è un momento abbastanza felice, quello attuale, per tale orgoglio del Made in Italy alimentare. L’ augurio è che possa fare da apripista sui mercati internazionali al resto della produzione italiana. Consigliandone l’uso non per “oliare”, sia dannato chi fa illazioni, come si dice in Francia, bensì come prodotto per l’export che praticamente non ha rivali.