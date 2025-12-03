Il mondo sull’orlo del precipizio, e non soltanto per il protrarsi delle guerre

Quando alcuni modi di comportarsi vanno platealmente fuori dei gangheri, finiscono per dare conferma dei sintomi evidenti e allarmanti che qualcosa nelle relazioni umane è cambiata o sta per cambiare. In modo particolare ciò si verifica tra coloro che reggono le sorti del mondo, indicando che la vita di relazione tra i popoli sta arrivando, talvolta è già arrivata, al punto di non ritorno. Uno dei significati del termine sbandamento è chiaramente rappresentato dall’atteggiamento di una comunità che viene colpita da una catastrofe naturale o generata dall’adozione di un comportamento fuori delle regole del vivere ordinario. Il mondo, o meglio buona parte di esso, dopo aver ingoiato disavventure a iosa dalla seconda metà degli anni ’40, il periodo del dopoguerra, si sta trovando un’ altra volta sul ciglio di un enorme precipizio e si possono immaginare fin d’ora le conseguenze che ne potrebbero derivare nel nefasto caso dovesse fare, anche comportandosi con prudenza, un salto, non volontario, all’interno dello stesso. Alcuni esempi specifici. Ieri, a Mosca, zar Putin ha mandato a passeggio per due ore sulla Piazza Rossa due membri della delegazione americana, giunta fin lì inseguendo il sogno di raggiungere un accordo. Il termine intesa non rende più appieno la sua portata, essendo stato smentito ormai troppe volte dal comportamento quanto meno scadente, di accordarsi per fare A e trovare il Cremlino, poche ore dopo, già pronto a fare B. Ma il fenomeno non é limitato solo a episodi di guerra. Le notizie su fatti di malaffare, come la corruzione giunta a livelli più che alti all’interno della UE, sono più che allarmanti, come tanti altri episodi inqualificabili in seno alla stessa. Ciò che dà chiari segnali di destabilizzazione grave della società occidentale, con conseguente degrado della stessa, è la mancanza di rispetto delle gerarchie di ogni genere. Una conseguenza di questo stato di fatto potrebbe essere che la popolazione si abitui e si adegui a tale andazzo, involvendo in tutti i sensi. Finendo così con il dare una forte spallata ai vari sistemi socio economici presenti sulla faccia del pianeta. Non sarebbe una novità: secondo la maggioranza degli storici, a suo tempo, proprio da fatti analoghi, in Europa prese il via il Medioevo, che durò per diversi secoli. Essi sono definiti, spesso e a ragione, bui. I giochi son fatti, niente va più? Non è detto: a volte i risultati di molti sport si determinano all’ ultimo minuto della loro durata.