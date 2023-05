Il mondo tra feste e guerre

Ieri per gli italiani è stato un dì di festa diverso dalle consuete domeniche, soprattutto a Napoli. È andata così anche nel resto del mondo, dove vivono colonie spontanee di oriundi di quella città e loro discendenti. Ciò in quanto domenica è capitata immediatamente dopo due eventi definibili entrambi, senza tema di smentita, popolari. Quello appena iniziato in casa, i festeggiamenti della squadra di calcio vincitrice dello scudetto, sono senz’altro in clima di brindisi con Barbera e champagne e di unione di tavoli, come cantava Giorgio Gaber. Forse con un minimo di demagogia, non a caso la frase usata all’epoca per descrivere il modo borbonico di governare, festa, farina e forca, fu derivato da quella casa reale che impiantò proprio a Napoli il suo centro di potere nella penisola. Un’altra onda lunga del clima di festa, questa volta diffusa in maniera omogenea in tutta la penisola, è pervenuta da Londra, in festa per l’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta sabato nell’Abbazia di Westminster. È stato singolare constatare che, agli inizi del terzo millennio, in quella che è stata la culla del pensiero liberale, la monarchia dei Windsor stia a cuore non solo alle èlites, ma anche, con un valore apparente più alto, alla maggior parte della popolazione. Tale situazione era stata già evidenziata da sondaggi recenti e il ritocco finale lo hanno dato nella circostanza i sudditi di quella corona. Gli stessi che hanno fatto sacrifici notevoli per quadagnare posizioni strategiche da cui poter assistere al passaggio del corteo dei componenti della famiglia reale e esclamare “God save the King”. Molti di loro erano cittadini dei paesi di quello che fu l’impero Britannico, gli stessi che, ancora oggi, considerano la testa coronata che è a Londra il loro capo oltre che solido punto di riferimento. Il clima non sereno che si è instaurato anche sulla penisola ha fatto da sfondo a quella giornata comunque bella, seppure durante quella pausa si siano riproposti pungoli decisamente sgradevoli. Oltre alle notizie di guerra, in questi ultimi tempi hanno trovato spazio di comunicazione notizie che definire truculente è ancora inadeguato. Sono quelle provenienti da un personaggio, il comandante della famigerata brigata Wagner, di cui non vale la pena neanche citare il nome. Quel mercenario che meglio sarebbe definire macellaio, tenendo salvo il rispetto per i lavoratori di quel settore alimentare, ha dichiarato che se la Russia non fornirà al suo squadrone della morte munizioni confacenti, a inizio giugno farà levare loro le tende e ritorneranno tutti a casa. Brancaleone da Norcia, che pur apparteneva a quella genia, non arrivò mai a quei livelli. Nel caso dei rambo delle steppe componenti quella colonna infame, il paragone più diretto va a quelle signore che qualche mese fa il presidente di una squadra di calcio voleva si recassero in gita premio, per i destinatari ovviamente, dai calciatori del suo club. Già, i mercenari, verrebbe da dire vil razza dannata, ancor più dei cortigiani. Di questi ultimi al Cremlino ne bivaccano tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Di conseguenza per l’ accavallarsi di tante situazioni nuove che comunque si aggiungono alle originali scatenanti, un segnale, seppur lontano, della fine delle ostilità tra Russia e Ucraina neppure si intravede. La gravità del fatto è palese, lo sono meno gli effetti procurati alle economie dei paesi occidentali che ancora stentano a imboccare un sentiero di sviluppo con non troppe fosse, per evitare che si ripetano situazioni incresciose come le ultime. Quindi al riparo da storture come quelle che ancora oggi mostrano i denti. L’impennata dell’inflazione in Europa, quindi anche oltremanica, dovuta per la gran parte all’ aumento iperbolico del prezzo del gas proveniente da oltre cortina, per le scelte – finalmente! – giuste di quei paesi di fornirsi altrove di quel combustibile, non hanno prodotto risultati apprezzabili. Almeno in termini di riduzione generalizzata dei prezzi, nemmeno per i beni di prima necessità. Pertanto i consumi interni continuano a diminuire, facendo così da molla che finisce con l’ orientare sempre più l’ offerta verso mercati esteri. La situazione è pertanto così vicina, come non mai nel dopo guerra, a collassare. Cosa aspettarsi? A Napoli, protagonista e testimone di tanti fatti prodigiosi, si direbbe: “Passasse un angelo e dicesse amen”. Mentre Ornella Vanoni già tempo fa cantava: “Proviamo anche con Dio, non si sa mai”.Tutto sommato, sembra proprio che la cosa sia scappata o prossima a farlo, di mano agli abitanti di questo mondo. Si salvi chi può? No, si salvi l’umanità.