Il Movimento Turismo del Vino celebra a Roma 30 anni di storia dell’Enoturismo

Si è svolta a Roma la grande festa in onore dei 30 anni del Movimento Turismo del Vino. Una giornata interamente dedicata al traguardo raggiunto dall’Associazione che ha visto rappresentanti delle istituzioni, produttori, stampa e operatori del settore riuniti lunedì 23 ottobre per celebrare il trentennale.

Un’occasione dedicata ai festeggiamenti ma anche alle premiazioni delle cantine più meritevoli, sulla base di riconoscimenti regionali e delle categorie definite da Nomisma Wine-Monitor in quella che è a tutti gli effetti l’indagine più completa mai realizzata in Italia su questo settore che rappresenta uno degli asset fondamentali del nostro Paese, con circa 2,65 miliardi di euro di fatturato (Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano).

I dati dell’Osservatorio sul Turismo del Vino, risultato del lavoro sinergico tra il Movimento Turismo del Vino, Nomisma, Città del Vino, Donne del Vino e La Puglia in Più, hanno permesso di mostrare la crescita del comparto, l’eterogeneità delle cantine turistiche italiane, senza trascurare le criticità dettate dalle sempre più complesse dinamiche socio-ambientali che caratterizzano lo stato attuale del settore. Il tutto al fine di tracciare una direzione futura condivisa da tutte le cantine MTV per lo sviluppo del turismo del vino, sia in termini di numeri che di qualità dell’offerta. Un decisivo passo in avanti che ha contribuito a delineare il presente dell’enoturismo italiano e tracciare le possibili dinamiche future.

“Un anniversario importante – ha sottolineato Nicola D’Auria, Presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino – che ci rende davvero orgogliosi del percorso intrapreso e ci stimola a migliorare sempre di più l’offerta enoturistica nazionale. Roma è un palcoscenico imprescindibile per temi come il turismo e il mondo del vino, per questo abbiamo scelto proprio la Capitale come cornice per la festa del 30esimo anniversario. Una giornata che ha unito tutto lo Stivale e ha rappresentato inoltre un momento per dialogare e riflettere sul nostro operato, premiare la passione e la dedizione delle cantine e condividere i risultati ottenuti.”

Sono intervenuti, nel corso della mattinata l’Onorevole Ylenja Lucaselli, Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura, sovranità alimentare, parchi e foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Donatella Cinelli Colombini, l’ideatrice del Movimento Turismo del Vino.

Nel corso della mattinata, al termine dei saluti iniziali, è seguita la consegna dei riconoscimenti ai Soci fondatori presenti, ai Past President e poi alle aziende indicate dai presidenti regionali MTV. I rispettivi presidenti hanno selezionato le cantine più meritevoli della propria regione, con un massimo di tre realtà ciascuno, applicando gli stessi parametri di valutazione impiegati da Nomisma.

La cerimonia è proseguita con la consegna degli attestati Nomisma Wine Monitor, con protagoniste nove cantine da tutta la Penisola, le quali si sono distinte per l’unicità della struttura e/o dell’esperienza enoturistica proposta.

Sei le categorie di riferimento con relativa menzione:

Brand famoso/marchio storico “Memoria e Tradizione”

Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica “Custodia del territorio”

Cantina con organizzazione di incoming “Wine experience”

Cantina piccola con accoglienza famigliare “Ospitalità e racconto”

Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica “Cultura del vino”

Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) “Vino futuro”

Elementi che sanciscono l’originalità dell’offerta enoturistica e che le cantine del Movimento Turismo del Vino si impegnano a valorizzare per delineare un’esperienza in cantina e in vigna quanto più esclusiva e irripetibile, in linea con i desiderata del winelover contemporaneo. Temi trattati ampiamente nel Report di Nomisma Wine-Monitor che ha approfondito, su un campione di 265 aziende, il profilo delle cantine turistiche in Italia, al fine di individuare le specificità locali dell’offerta enoturistica sulla base di alcuni parametri di riferimento: le caratteristiche delle cantine, le esperienze offerte, i canali di comunicazione adottati, recruiting e formazione del personale.

Movimento Turismo del Vino in pillole

794 cantine associate

cantine associate Più di 100 gli eventi organizzati

gli eventi organizzati 30 edizioni di Cantine Aperte

edizioni di Cantine Aperte 27 edizioni di Calici di Stelle

edizioni di Calici di Stelle 19 edizioni di Cantine Aperte a Natale

edizioni di Cantine Aperte a Natale 15 edizioni di Cantine Aperte a San Martino

edizioni di Cantine Aperte a San Martino 12 edizioni di Cantine Aperte in Vendemmia

edizioni di Cantine Aperte in Vendemmia 4 edizioni di Vigneti Aperti

edizioni di Vigneti Aperti Decine di collaborazioni con associazioni solidali per il sostegno umanitario e ambientale

di collaborazioni con associazioni solidali per il sostegno umanitario e ambientale Oltre 50.000 follower sui social media.

Soci fondatori

Donatella Cinelli Colombini

Maculan Franca Maria

Braga Angela in Pantaleoni

Galli Paolo

Carlo Giovanni Pietrasanta

Patrizia Felluga

Elisabetta Oppici

Past President (MTV Italia)

Donatella Cinelli Colombini – 1993-2001

Ornella Venica – 2001-2003

Francesco Lambertini – 2003-2006

Chiara Lungarotti – 2006-2012

Daniela Mastroberadino – 2012-2016

Carlo Pietrasanta – 2016-2019

Nicola D’Auria – 2019

Riconoscimenti da Nomisma

Abruzzo

– Cantina Dora Sarchese – Cantina con organizzazione di incoming – “Wine experience”

Basilicata

– Cantine del Notaio – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Campania

– Terredora di Paolo – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Piemonte

– Tenuta Carretta – Brand famoso /marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Puglia

– Varvaglione Vigne e Vini srl – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Toscana

– Carpineto – Grandi vini di toscana – Brand famoso /marchio storico – “Memoria e Tradizione”

– Fattoria la Maliosa – Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica – “Custodia del territorio”

– Fattoria del Colle – Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica – “Cultura del vino”

– Fattoria Acquaviva – Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) – “Vino futuro”

Riconoscimenti dalle Regioni

Friuli Venezia Giulia

Ferrin Paolo – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Conte d’Attimis Maniago – Brand famoso /marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Villa Russiz – Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica – “Cultura del vino”

Calabria

La Pizzuta del Principe – Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) – “Vino futuro”

Statti – Brand famoso/ Marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Barone Macrì – Cantina con organizzazione di incoming – “Wine experience”

Molise

Azienda Agricola Cianfagna – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Azienda Agricola Vi.ni.ca. Srl – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Cantina Principe Delle Baccanti – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Umbria

Lungarotti – Brand famoso/ Marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Madrevite – Cantina con organizzazione di incoming – “Wine experience”

Tenuta Castelbuono – Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica – “Cultura del vino”

Piemonte

Hic et Nunc – Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) – “Vino futuro”

Podere ai Valloni – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Agricola Marrone – Brand famoso /marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Trentino Alto Adige

Ferrari Trento – Brand famoso/ Marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Maso Poli – Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) – “Vino futuro”

Distilleria Marzadro – Cantina con organizzazione di incoming – “Wine experience”

Veneto

Maeli – Cantina con organizzazione di incoming – “Wine experience”

Cantina Pizzolato – Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) – “Vino futuro”

Conte Collalto – Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica – “Cultura del vino”

Valle D’Aosta

Maison Agricole D&D – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Caves Cooperatives de Donnas – Brand famoso/ Marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Azienda Agricola Pianta Grossa – Cantina con organizzazione di Incoming – “Wine experience”

Sardegna

Ferruccio Deiana – Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica – “Custodia del territorio”

Gibadda – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Famiglia Demelas – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Campania

Sorrentino Vesuvio – Brand famoso/ Marchio storico – “Memoria e Tradizione”

Antico Castello – Cantina piccola con accoglienza famigliare – “Ospitalità e racconto”

Di Marzo – Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica – “Custodia del territorio”

Basilicata