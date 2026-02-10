Il multilateralismo e gli equilibri internazionali in crisi, a Pozzuoli confronto promosso da Ainc e Ucid

“Il Multilateralismo e gli equilibri internazionali in crisi: Sovranità, Cooperazione, Ordine nazionale e mondiale”, un confronto organizzato dall’Associazione Italiana Notai Cattolici (Ainc) e dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid), nato con l’obiettivo di esaminare le profonde trasformazioni della geopolitica contemporanea e il delicato bilanciamento tra gli interessi nazionali e le necessità della cooperazione globale.

I protagonisti del confronto, tre ex ministri esperti di politica estera e di difesa — Vincenzo Amendola, Mario Mauro e Gennaro Sangiuliano — insieme a Davide Tabarelli, uno dei maggiori esperti italiani di politiche energetiche, l’internazionalista Giuseppe Cataldi, e Maria Vittoria Bramante (esperta di storia, beni pubblici e ambiente) si sono confrontati sulle recenti crisi internazionali e sui nuovi confini mondiali. L’incontro è stato ideato e moderato da Roberto Dante Cogliandro, notaio e fondatore dell’Ainc con Antonino Apreda, presidente dell’UCID per l’area di Napoli, Pozzuoli e Ischia e si è svolto nella sede del Royal Garden di Pozzuoli.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione strategica per comprendere come la crisi del multilateralismo stia riscrivendo le regole della convivenza internazionale, coinvolgendo attori del mondo del diritto, dell’economia e della difesa, in particolare con un punto di vista da Napoli, al centro del Mediterraneo. Un pubblico ricco di personalità come i giuristi Gennaro Marasca, Antonio Buonajuto ed Elisabetta Garzo, politici come Nello Palumbo, Domenico Tuccillo e Giuseppe Cuomo tra gli altri hanno contribuito alla ricchezza del dibattito.