Il Museo del Sannio compie 150 anni, si inaugura domani la mostra fotografica di Claudio Barontini 

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita.

L’iniziativa rientra nel progetto “Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del Museo del Sannio.

L’esposizione si compone di alcune decine di fotografie iconiche, anche di grandi dimensioni, scattate a personaggi e artisti come Patti Smith, Lindsay Kemp, Vivienne Westwood, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Sofia Loren, Franco Zeffirelli, Pietro Cascella, Re Carlo III d’Inghilterra e di molti altri personaggi immortalati da Barontini nei suoi oltre 33 anni di attività professionale e artistica. In mostra anche altre fotografie tratte dai suoi libri quali New York, Silentium Matera, Cave canem.

Curata da Maurizio Iazeolla, l’esposizione prende avvio da un’accurata selezione di ritratti, che il fotografo e fotoreporter ha realizzato nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera a celebrità italiane e straniere, cercando sempre di restituire la verità del soggetto.

“Nella fotografia – anticipa proprio Barontini – rifiuto ogni tipo di spettacolarizzazione. Rispetto il momento e la semplicità del reale”. La Mostra resterà aperta fino al 18 febbraio 2024.