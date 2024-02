Il napoletano Alfredo Fabbrocini nuovo questore di Barletta-Andria-Trani

Si insedierà il 21 febbraio prossimo il nuovo questore di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di Alfredo Fabbrocini, promosso dirigente superiore lo scorso 27 gennaio, che succede a Roberto Pellicone, neo questore a Siracusa. Napoletano, 51 anni e una laurea in giurisprudenza, arriva dalla squadra mobile della questura di Napoli che ha guidato negli ultimi quattro anni. In precedenza ha coordinato le attività della squadra mobile di Foggia, Bari, Palermo, Cagliari, Reggio Calabria e Parma ed è stato in servizio allo Sco, il servizio centrale operativo della polizia di Stato. Al nuovo questore della Bat sono giunti gli “auguri di buon lavoro” da parte del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.