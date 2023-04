Il napoletano Balato superstar di TikTok: i suoi vdeo di hair styling superano i 10 mln di nisualizzazioni

E’ un brand napoletano il più amato dalle donne in cerca di idee per la propria acconciatura. Nella classifica di questo mese, infatti, il team di Mariano Balato ha letteralmente scalzato i suoi competitor nazionali su TikTok, social network particolarmente seguito dalla Z Generation e sulla cui piattaforma sta riscuotendo un grandissimo successo grazie anche ad una spiccata capacità di intuizione delle esigenze delle donne di oggi.

Secondo i dati ufficiali di TikTok, infatti, sono ben 7 i video del brand Balato presenti nella classifica dei video più visti in tutta Italia con la maggiore copertura negli ultimi 6 mesi nel settore capelli, con un totale, solamente per questi 7 video, di più di 10 milioni di visualizzazioni. Merito della creatività del team, della qualità dei prodotti e, naturalmente, anche di anni di lavoro e di studio costante su come crescere nel mondo del digitale, perché nulla s’improvvisa ma tutto si ottiene con costanza e sacrificio come conferma il Ceo Mariano Balato: “Dall’ascolto della cliente capiamo a fondo l’esigenza, e dall’esigenza, unita allo studio di anni e anni di esperienza, nascono contenuti che arrivano al cuore della donna, perché colpisce un’esigenza a cui noi con il nostro know-how e i nostri prodotti, possiamo andare a risolvere”.

Parere condiviso anche da Davide Adamo, l’e-commerce manager del brand, che aggiunge: “Stiamo riscontrando un grandissimo successo sulle piattaforme social. Risolvere una problematica, rispondere a un’esigenza, fa sì che ciò che comunichiamo va a risolvere realmente una problematica, comunicandolo in maniera semplice e trasparente, ecco perché siamo stati premiati dalle nostre clienti e il nostro pubblico continua a crescere in maniera veloce e costante”.

Non a caso già da tempo Balato è un punto di riferimento per le donne di tutta Italia che cercano una soluzione per la cura dei loro capelli, e che non di rado affrontano viaggi anche in aereo pur di farsi eseguire un colore dal guru dell’acconciatura. Un successo che continua a crescere, e che porta Napoli e la Campania sul tetto dell’hair styling di qualità : ad oggi infatti Balato ha superato i 31mila follower su TikTok, con 382 mila su Instagram e 160 mila su Facebook oltre a quasi 8mila recensioni con alto tasso di soddisfazione sui suoi saloni sparsi in tutta la Campania.