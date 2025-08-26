Il napoletano Emanuele Gatta nuovo direttore della Chirurgia vascolare dell’Ospedale delle Marche

Emanuele Gatta è il nuovo direttore della chirurgia vascolare dell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche, unica struttura complessa nel territorio regionale. Il dottor Gatta, 49 anni, è nato a Napoli ed è laureato all’Università Federico II. La nomina diventerà effettiva dal 1° settembre. Emanuele Gatta, braccio destro del dottor Luciano Carbonari, da poco in pensione, di cui è stato allievo e con cui ha collaborato. Armando Marco Gozzini, direttore dell’Azienda ospedaliera delle Marche, commenta: “Sono molto soddisfatto di questa nomina che consolida l’eccellenza del Dipartimento di scienze cardiovascolari dell’Aoum Il dottor Gatta è un chirurgo di grande esperienza, fortemente motivato e sempre impegnato nella ricerca scientifica. A lui e tutta la sua prestigiosa squadra auguro un proficuo lavoro e meritati successi”. Nella Sod di chirurgia vascolare di Torrette, negli ultimi anni sono in cura pazienti da tutta Italia con scenari clinici complessi non altrimenti trattabili in altri centri. E’ lo stesso Gatta a dire:”I dati Agenas ribadiscono che l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche è al primo posto in Italia, nelle strutture pubbliche, per numero di interventi su patologia aortica e carotidea”. Il nuovo direttore ha all’attivo più di 5mila interventi di chirurgia arteriosa e multidisciplinare, viene costantemente invitato in congressi nazionali e internazionali. È inoltre autore e coautore di oltre 40 pubblicazioni edite sulle più importanti riviste mondiali ed è coinvolto in prima persona in trial internazionali. Componente del Consiglio direttivo della società italiana di chirurgia cascolare, insieme al orofessor Di Eusanio, Direttore della cardiochirurgia, Gatta ha istituito il primo Aortic Team d’Italia: “Al suo interno sono state ideate nuove tecniche chirurgiche e nuove protesi aortiche che stanno avendo risonanza mondiale con risultati eccellenti”.