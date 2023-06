Il napoletano Giuseppe Buccino Grimaldi ambasciatore d’Italia a Madrid

Giuseppe Maria Buccino Grimaldi ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Madrid. Grimaldi, nato a Napoli il 28 novembre 1961, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli nel 1984. In seguito ad esame di concorso, il 15 febbraio 1988 è nominato Volontario nella carriera diplomatica, con specializzazione commerciale. Per il suo primo incarico al Ministero è destinato alla Direzione Generale Affari Economici, impegnata nella nascente strategia di sostegno attivo alle imprese italiane all’estero.