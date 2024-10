Il napoletano Giuseppe Palomba campione del mondo di karting

Al Kartodromo Internazionale di Algarve, a Portimano, in Portogallo, ad imporsi in KZ, la categoria più prestigiosa del karting mondiale, è stato il napoletano Giuseppe Palomba, pilota socio dell’Automobile Club Napoli.

Considerato dagli addetti ai lavori uno dei driver più forti e promettenti dell’ultimo decennio, Palomba aveva già raccolto risultati importanti nella sua carriera ed ora, forte di questo prestigioso risultato, si inserisce di prepotenza nella hall of fame del motorsport internazionale.

Con la vittoria di Portimao, il ventitreenne di Ercolano, raccoglie l’eredità importante di un titolo che, solo qualche anno fa, aveva saputo conquistare il campione di F1 Max Verstappen e, come lui, tantissimi piloti che, successivamente, si sarebbero imposti nell’Olimpo del motorsport.

La top 10 al Campionato Europeo lo aveva inserito di diritto nel novero dei favoriti e, con i riflettori puntati, il napoletano portacolori del team francese SodiKart, ha saputo costruire la sua vittoria in una gara, peraltro complicata dalle difficili condizioni meteo, che lo ha visto partire in quarta posizione. Allo spegnimento del semaforo di finale è subito iniziato l’assalto ai primi posti. La bagarre è stata, da sempre, terreno di caccia ideale per Palomba che, con caparbietà e determinazione, a metà gara si è preso la leadership portando in fondo una finale da sogno. Il controllo del vantaggio nei giri finali ha ulteriormente evidenziato le straordinarie qualità di un ragazzo cresciuto ai piedi del Vesuvio e che, con umiltà e professionalità, ha saputo conquistare il tetto del mondo.

“Siamo felicissimi e orgogliosi per il successo mondiale conseguito da Palomba che aggiunge un ulteriore prestigioso tassello ad un palmares già ragguardevole per la giovane età”, ha dichiarato il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, che aggiunge “Questo trionfo è la conferma dell appassionante e fruttuoso lavoro che sta svolgendo il gruppo di Campania Kart, con il supporto dell’Automobile Club Napoli, per lo sviluppo dello sport automobilistico e l’affermazione di giovani campioni nel nostro territorio”.