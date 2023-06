Il Napoli a Dimaro nel Trentino dal 14 luglio, in mostra la Coppa dello Scudetto

Centro di Dimaro interdetto al traffico e pedonalizzata tutta l’area che porta al centro sportivo dove dal 14 al 25 luglio si allenerà il Napoli. Lo prevede l’ordinanza del sindaco che, con il provvedimento, punta a trasformare il paese della trentina val di Sole in un vero e proprio ‘villaggio azzurro’. Importante il piano di sicurezza messo a punto dalla questura con vie di fuga lungo tutto il percorso. In mostra anche la Coppa dello scudetto. Anche quest’anno a disposizione dei tifosi del Napoli ci saranno le ‘Val di Sole guest card’ e ‘Trentino card’ per ottenere scontistiche. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle nostre montagne grazie a oltre 10 funivie e seggiovie – osserva Fabio Sacco, direttore dell’Apt della val di Sole -. Si potranno raggiungere i 3.000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.