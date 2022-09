Il Napoli europeo diverte e dilaga a Glasgow: primo a pieni punti nel suo giorno

Fase a Gironi Champions League

Stadio: Ibrox Stadium

Marcatori (Assist): 68’ Politano, 85’ Raspadori (Olivera), 91’ Ndombélé (Anguissa)

È un Napoli divertente, tecnico ed anche un pizzico arrogante quello ammirato nelle prime due uscite europee: tanta intensità e gioco contro due importanti squadre del panorama calcistico moderno rappresentano un test importante per la squadra azzurra. I Rangers, di contro, non riescono a brillare e subiscono anche in questo match un considerevole numero di reti: dopo il 4-0 contro l’Ajax, la squadra scozzese appare solo una lontana parente della finalista di Europa League 2021

Nonostante le difficoltà difensive del gruppo guidato dall’olandese Giovanni van Bronckhorst, le occasioni non tardano ad arrivare durante la prima frazione di gara: Morelos non sfrutta una delle poche disattenzioni difensive del Napoli, e di testa manca clamorosamente la porta a pochi metri di distanza. Zielinski risponde con una botta impressionante da fuori, scheggiando l’incrocio dei pali. Già emozionanti i primi 2’ di gioco, ma anche gli altri non saranno da meno: Arfield impegna Meret in un’ottima parata da fuori al 13’, al 17’ Simeone viene lanciato in porta da un gran passaggio di Zielinski, ma McGregor grazie ad una tempestiva uscita ed una buona dose di fortuna, devia la conclusione in angolo. La squadra di Spalletti emerge e conquista sempre più campo, producendo alcune azioni promettenti grazie al dominio di Anguissa e la tecnica di Kvara; nonostante le tante occasioni i primi 45’ di gioco si concludono a reti bianche.

I padroni di casa approcciano la ripresa con la stessa determinazione vista ad inizio partita, senza tuttavia impensierire Meret e soci. Lo sfogo dei Rangers non durerà comunque a lungo, al 54’ l’arbitro espelle Sands a causa di un contatto da rigore ai danni di Simeone, parso in brillante forma anche in questa occasione. Zielinski fallisce due volte dal dischetto, non riuscendo a portare in vantaggio i suoi (a poco servirà il guizzo di Politano sulla prima respinta, il goal sarà infatti annullato in seguito ad una corretta VAR Review); ma forti del vantaggio numerico e di una indubbia superiorità tecnica, i partenopei non si scoraggiano ed al 66’ ottengono un nuovo calcio di rigore, questa volta trasformato alla grande da Politano. A questo punto il gruppo di Spalletti dilaga prima con Raspadori, che all’85’ sigillerà uno splendido uno-due portato avanti con Olivera, poi con Ndombélé, che al 91’ segna il suo primo goal all’ombra del Vesuvio. Al 94’ un ennesimo rigore, questa volta fischiato in favore dei padroni di casa, ed una successiva VAR review, mettono la parola fine ad una gara che il Napoli ha sempre tenuto sotto controllo, dando l’impressione di poter far male in qualsiasi momento.