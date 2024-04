Il Napoli fermato (2-2) dal Frosinone e da Cheddira

Roma, 14 apr. (askanews) – Dopo la vittoria a Monza, la squadra di Calzona rallenta 2-2 e aggancia la Lazio al 7° posto. Nel pre-partita tributo a Spalletti, presente al ‘Maradona’. Chance iniziali per Osimhen e Ostigard, la sblocca Politano con un gran gol. Osimhen spreca il bis, Meret para il rigore di Soulé. Turati nega il raddoppio a Osimhen e Di Lorenzo, Meret regala il pari a Cheddira. Rimedia Osimhen, ma Cheddira fa doppietta. Espulso Mario Rui nel finale. Ovasione al Ct della Nazionale Luciano Spalletti tornato al Maradona per la prima volta, da quando non è più sulla panchina del club, per assistere a Napoli-Frosinone. Il tributo dei tifosi per l’allenatore protagonista del terzo scudetto ha commosso Spalletti, che non è riuscito a trattenere le lacrime, poi sciolte in un sorriso.