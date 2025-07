Il Napoli investe nell’e-commerce per espandere la platea di fan nel mondo e affermarsi come brand globale

Con un mercato globale da 14 miliardi di dollari e previsioni di crescita del 6,3% annuo, il merchandising calcistico si conferma un settore strategico per i club. Dopo la vittoria dello Scudetto, il Napoli rafforza la propria presenza digitale affidandosi a Calicantus, Ecommerce Service Provider ufficiale, per espandere le vendite online e raggiungere tifosi in tutto il mondo.

A livello internazionale si stima un seguito di circa 45 milioni tifosi e 200 milioni di simpatizzanti: il Napoli è una delle squadre più tifate in Italia e nel mondo e, dopo la vittoria dello Scudetto, i numeri registrano un’impennata. L’ultimo successo ha scatenato festeggiamenti non solo a Napoli, ma anche in città internazionali come Buenos Aires, New York, Londra e Istanbul.

La “Parata dei Campioni” ha concluso i festeggiamenti della Società Sportiva Calcio Napoli coinvolgendo oltre 350 mila persone sul Lungomare. Il numero totale di persone coinvolte in città durante i giorni di festeggiamenti ha superato il milione.

L’evento televisivo è stato trasmesso in diretta Rai sia in ambito nazionale che a livello mondiale, totalizzando nel corso della trasmissione una media di oltre 70 milioni di telespettatori, con 170 paesi collegati, che hanno potuto festeggiare in ogni angolo del mondo la straordinaria vittoria del Campionato. Sui canali social ufficiali del Club è stata superata la soglia dei 200 milioni di visualizzazioni.

Questo è un momento più che favorevole per abbattere le barriere e raggiungere i tifosi di tutto il mondo attraverso il merchandising: per questo il Napoli punta sul rafforzamento del digital commerce affidandosi a Calicantus, Ecommerce Service Provider con oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle vendite online omnicanale per brand di rilievo. L’obiettivo è scalare a livello globale lo shop online, rendendolo più performante e all’altezza delle aspettative di una fanbase sempre più globale e digitale.

:”Per noi è l’inizio di una nuova fase dello sviluppo del nostro progetto Merchandising – spiega Tommaso Bianchini, direttore generale dell’Area Business della Ssc Napoli -. Dopo aver lavorato sul concetto innovativo dell’autoproduzione grazie alla visione del Presidente De Laurentiis, adesso il nostro obiettivo è di raggiungere i nostri tifosi in tutto il mondo attraverso un’esperienza di acquisto che rispecchi gli standard dei grandi club europei. Calicantus diventa nostro partner strategico e ci supporterà in tutti i processi fondamentali per il successo di questa business unit”.

In qualità di MoR – Merchant of Record, Calicantus gestirà l’intera filiera Ecommerce del Napoli: dalle vendite online, alla logistica per ecommerce e customer care.

Attraverso questa partnership, il Napoli punta a migliorare le performance del proprio store online, ma anche a proporre un’offerta di merchandising più ampia, moderna e in linea con le tendenze, migliorando la customer experience e intercettando nuovi clienti a livello globale. “Siamo orgogliosi di affiancare la squadra Campione d’Italia 2025 in questo percorso di trasformazione digitale. Per Calicantus rappresenta una sfida entusiasmante che ci vede protagonisti dietro le quinte, per costruire una Digital Experience Omnicanale che valorizzi il brand SSC Napoli e rafforzi il legame con la sua straordinaria Community globale – ribadisce Valentino Bergamo, CEO di Calicantus – L’e-commerce sportivo oggi rappresenta un ecosistema complesso che deve coniugare logistica, tecnologia e branding, rispecchiando la passione e l’identità della squadra”.

Nel 2023, il mercato globale del merchandising calcistico ha raggiunto un valore di 14 miliardi di dollari a livello mondiale, con previsioni che indicano un’espansione fino a 24 miliardi di dollari entro il 2032, rafforzata da un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 6,3% (fonte: Global Market Insights Inc.).

I club di Serie A italiani stanno potenziando i propri canali digitali: secondo Ecommerce Italia by Casaleggio Associati, l’e-commerce rappresenta oggi una delle principali leve di crescita per il settore, con un aumento previsto del 6,1% annuo fino al 2030.

L’esperienza maturata da Calicantus nel corso degli anni ha permesso di identificare alcune sfide chiave che i club calcistici devono affrontare per costruire un canale e-commerce davvero efficace e sostenibile.

Uno dei primi punti d’attenzione riguarda la personalizzazione dell’offerta. I tifosi di oggi cercano un legame sempre più diretto e unico con la propria squadra e l’e-commerce deve saper rispondere con soluzioni avanzate, come la stampa on-demand, che consente di acquistare maglie personalizzate con il proprio nome o quello del calciatore preferito, senza creare inefficienze in magazzino. Questo richiede un’infrastruttura tecnologica e logistica altamente flessibile.

Un altro aspetto critico è la gestione dei picchi di domanda, spesso legati a momenti specifici della stagione: il lancio delle nuove divise, i successi sportivi, il periodo natalizio o le competizioni internazionali. In questi momenti, i volumi di vendita possono crescere in modo esponenziale e la capacità di gestire la supply chain in modo rapido e scalabile diventa essenziale per non deludere le aspettative dei tifosi e non perdere opportunità di fatturato.

Sul fronte della protezione del marchio, i club si trovano a dover contrastare in modo sempre più proattivo il fenomeno della contraffazione e dell’utilizzo improprio del Brand, anche attraverso strumenti di monitoraggio avanzati e attività di collaborazione con le principali piattaforme di vendita online.

Fondamentale è anche la creazione di una esperienza omnicanale integrata, che permetta ai tifosi di vivere un percorso d’acquisto coerente tra canali digitali e fisici: dallo store online ai punti vendita ufficiali, passando per gli eventi e i contenuti social. Una strategia centrata sull’utente consente al club di rafforzare il proprio legame emotivo con i sostenitori, trasformando l’acquisto in un’esperienza.

Infine, per un club come il Napoli, che mira a rafforzare la propria identità anche fuori dai confini nazionali, è cruciale affrontare la complessità dell’espansione internazionale. Questo significa conoscere e gestire normative locali, sistemi fiscali, dazi doganali e metodi di pagamento differenti, per offrire un’esperienza fluida anche ai tifosi all’estero.

In questo scenario, il merchandising calcistico rappresenta una leva strategica per rafforzare l’identità del club, coinvolgere i tifosi in tutto il mondo e innovare il modo in cui si vive e si consuma la passione sportiva. Con la partnership tra SSC Napoli e Calicantus, prende forma un progetto ambizioso che guarda al futuro del calcio anche fuori dal campo, dove la tecnologia e la visione strategica diventano alleati del tifo.