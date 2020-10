Il Napoli passa al “Vigorito” e vola verso la vetta

di Diego Pantani

Derby sofferto vinto dal Napoli a Benevento, nella partita nella quale

si sfidano i due fratelli Insigne, uno contro l’altro. Primo tempo

sottotono degli azzurri ancora in stato di choc, dopo il passo falso

in Europa League con l’AZ Alkmaar. Al 28’t passa in vantaggio la

squadra di casa grazie a Roberto Insigne che servito da La Padula,

anticipa Manolas e fa 1-0. Al 40’pt squillo di Lorenzo Insigne che su

invenzione di Fabian Ruiz, batte Montipò ma non Doveri, che su

segnalazione del Var annulla per fuorigioco. La partita sembra

stregata per gli azzurri quando al 44’pt, sugli sviluppi di un calcio

d’angolo, Manolas di testa colpisce la traversa. Al 56’st Osimhen,

oggi un po’ in ombra ci prova di testa ma non impensierisce il

portiere beneventano, mentre al 59’st entrano Petagna per Mertens, che

si renderà protagonista più avanti, e Politano per un Lozano da

rivedere. Al 60’pt il Napoli riacciuffa il pari grazie ad una giocata

strabiliante di Insigne che fa uscire dal cilindro un sinistro che si

infila all’incrocio dei pali. Al 67’st il Napoli insiste con Politano,

che dalla destra, serve in mezzo per Petagna che la butta dentro,

capovolgendo il risultato. II Benevento, con orgoglio, non molla fino

alla fine e proprio al 96’st ha un ulteriore chanche grazie ad una

punizione di Sau sul quale Meret compie un grande intervento mettendo

il pallone in rete in angolo. Importante vittoria per gli uomini di

Gattuso mentre i giocatori di Pippo Inzaghi escono dal campo a testa

alta.