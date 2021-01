Il Napoli passa alla Dacia Arena

di Diego Pantani

II Napoli vince di nuovo fuori casa in campionato in una trasferta non

semplice come quella di Udine. Gli azzurri fanno prevalere il maggiore

tasso tecnico e nei primi minuti si presentano più volte al tiro, come

avevano già fatto nello scorso turno contro lo Spezia, senza però

concretizzare; al 2’pt è capitan Insigne ad andare alla

finalizzazione, non inquadrando però la porta. Al 7’pt si vede anche

il giocatore di maggior talento dei friulani, De Paul, ma il suo tiro

è impreciso e termina sopra la traversa. Al 15’pt sono gli azzurri a

passare poiché Lozano viene atterrato in area da Bonifazi, l’arbitro

Pasqua non interviene ma viene richiamato dal Var, e quindi si ravvede

decretando il penalty. Dal dischetto realizza Insigne che segna il

97esimo gol con la maglia del Napoli raggiungendo Careca. II Napoli

produce ancora gioco ed al 23’pt, dopo una discesa di Di Lorenzo sulla

destra, che mette in mezzo per la testa di Lozano, sfiora il gol

grazie ad una prodezza del portiere Musso. Al 26’pt i friulani

pervengono al pareggio, complice un errore di Rrahmani, al debutto dal

primo minuto, che fa un passaggio maldestro all’indietro per Meret,

neutralizzato da Lasagna che realizza il pari. All’intervallo Gattuso

preferisce non rischiare e toglie uno spaesato Rrahmani per Mario Rui,

spostando Di Lorenzo al centro come marcatore. Nella ripresa la gara

sostanzialmente è più equilibrata: Al 55’st l’Udinese si rende

pericolosa con Strygen Larsen che si libera in area di rigore, ma è

bravo ad intervenire Meret con le gambe sul pallone. Dopo un buon

inizio dal ritorno in campo dell’Udinese, il Napoli riprende le redini

del gioco ma in maniera sterile senza impensierire la squadra di casa.

Sembra l’ennesimo pomeriggio grigio per il Napoli quando Insigne al

73’st tenta un tiro a giro dei suoi che non trova lo specchio della

porta, ma al 90’st ecco una zuccata che non ti aspetti, ovvero che da

una punizione messa in mezzo da Mario Rui, spunta fuori il capoccione

diBakayoko che anticipa tutti e mette in rete il pallone, che regala

in extremis i tre punti agli azzurri.