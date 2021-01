Il Napoli va avanti in Coppa Italia

di Diego Pantani

Si gioca l’ottavo di finale tra Napoli ed Empoli a Fuorigrotta

nonostante tre giocatori dell’Empoli, Pirrella, Mancuso e Zurkowski.

siano risultati positivi al covid. Nei primi minuti il Napoli si

spinge in avanti così come l’Empoli che decide di giocarsela a viso

aperto. Il Napoli, privo ancora di di Mertens ed Osihmen, fa

affidamento su Lozano, che al 6’pt, servito da Di Lorenzo, va alla

conclusione, ma è bravo il portiere toscano Furlan a mettere in

angolo. Al 15’pt ancora Lozano dalla sinistra, pennella in mezzo un

pallone per la testa di Di Lorenzo che insacca la rete dll’1-0.

L’Empoli non accusa il colpo ed al 28’pt costruisce una bella palla

gol, cross di Zampella in mezzo per Matos che tenta una sforbiciata

che sfiora l’incrocio dei pali. Al 33’pt l’Empoli acciuffa il pari con

il giovane promettente Bayrami, che con un tiro da fuori area,

sorprende Meret. II Napoli risponde al 38’pt con Lozano che calcia dai

venticinque metri un tiro di destro imparabile per Furlan. Nella

ripresa il Napoli cerca di dominare il gioco senza creare molto,

quindi Gattuso inserisce al 60’st Insigne per Politano ed al 64’st

Fabian Ruiz per Demme, cercando di chiudere il discorso

qualificazione. Al 69’st l’Empoli però con uno scatenato Bayrami,

trova il nuovo pareggio con un tiro nell’angolino dove Meret non

riesce ad arrivarci. Al 71’st ci provano i due entrati Fabian Ruiz ed

Insigne, con lo spagnolo che mette al centro area per il napoletano un

pallone che calcia incredibilmente alto. II gol è comunque nell’aria

ed arriva al 77’st dagli sviluppi di un calcio d’angolo quando

Rrahmani colpisce il pallone con la testa che viene salvato sulla

linea da Ricci, poi sulla ribattuta spunta Petagna che da pochi passi

segna la rete del 3-2 finale. All’86’st potrebbe arrotondare il

risultato. il Napoli con un tiro da fuori di Fabian Ruiz, che colpisce

soltanto il palo. Gli azzurri dunque superano il turno non senza

difficoltà ed al prossimo turno sfideranno la vincente tra la Roma e

La Spezia.