Il Natale di S.Qui.Sito è all’insegna dell’eccellenza: pandoro di mozzarella e servizio catering per le cene delle feste

Da S.Qui.Sito l’eccellenza è di casa tutto l’anno, ma a Natale ancora di più. La boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio con unica sede a Sant’Anastasia, è l’indirizzo per gourmand che desiderano fare una autentica ed esclusiva esperienza di gusto e portare in tavola eccellenze culinarie e specialità artigianali della tradizione pensate per essere ordinate e gustate durante le festività natalizie.

Un efficiente Servizio Catering e Take Away permette infatti di rispondere alle richieste dei clienti più esigenti. La brigata di cucina prepara una vasta gamma di piatti a base di pesce e carne per i pranzi e le cene tipiche delle feste: dal baccalà fritto napoletano alle insalate di mare, dalle paste al forno ai contorni di stagione come broccoli, friarielli e l’insalata di rinforzo. Ai maestri panificatori il compito invece di lavorare pizze rustiche e impasti al lievito madre: si può scegliere tra la pizza di scarole insaporita con uva passa e pinoli, la pizza ripiena di salsicce e friarielli o il casatiello napoletano. Per gli amanti dei dolci non mancano Cassate, Mustaccioli, gli immancabili Roccocò e gli Struffoli.

Tra i prodotti di punta delle festività un posto di riguardo spetta ai Panettoni Squisito, lievitati artigianali realizzati secondo disciplinare con l’impiego di lievito madre e ingredienti selezionati con cura: c’è il panettone alle albicocche pellecchielle del Vesuvio arricchito da cubetti di albicocca vesuviana candita, Il Panettone al Cioccolato punteggiato da una pioggia di golosi cubetti di cacao e il Panettone Mandorlato un impasto soffice e profumato impreziosito da canditi e uvetta sultanina racchiuso in una sottile glassa di zucchero e mandorle intere.

Per chi predilige i sapori rustici Squisito propone anche una moderna rivisitazione del tipico dolce veneto delle feste: il Pandoro salato. I clienti possono scegliere tra il Pandoro di Mozzarella un latticino regale caratterizzato da una crosta liscia e un cuore morbido e succoso di freschissimo latte di bufala. Un perfetto antipasto delle feste che si distingue per la lavorazione manuale e artigianale di impasto che in uno stampo a stella, assume la classica forma ad otto punte. Ma gli amanti del salato possono anche optare per i Pandorini di Carne realizzati con una selezione tra le migliori carni bianche e rosse – manzo, pollo e tacchino – provenienti da allevatori nazionali e internazionali. Pensati per essere ordinati e personalizzati su richiesta con spezie e frutta secca o farciti con salumi e formaggi, pronti per essere cotti in forno e serviti durante il pranzo di Natale.

Nei banchi Gastronomia si trovano autentiche eccellenze provenienti dalle migliori aziende italiane ed estere: ci sono i panettoni di Fiasconaro edizione Dolce&Gabbana, il pandoro della Pasticceria Perbellini Fior d’Albicocca, i Fichi cilentani dell’azienda Santomiele e la frutta Secca Noberasco 1908 ma anche idee regalo firmate dalle migliori aziende cioccolatiere d’Italia come Domori, Antica Torroneria Piemontese, Bonajuto, Luchino ed Autore. Nel reparto Salumeria inoltre i clienti possono scegliere tra circa 300 proposte di formaggi e 200 tipologie di salumi per realizzare un tagliere regale a base delle migliori referenze dello stivale. In Macelleria trovano spazio solo i tagli migliori: dall’agnello di Laticauda alla Chianina IGP, dalla Marchigiana IGP al Black Angus Americano. Per i brindisi di Natale e Capodanno l’Enoteca si Squisito propone la migliore selezione di vini italiani e champagne in commercio, tra cui Billecart Salmon, Laurent Perrier e Bollinger.

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti. Il banco macelleria offre in bella mostra tagli e carni pregiate italiane ed estere come l’Aberdeen Angus, il Kobe Wagyu e il Pollo di Bresse, considerato il migliore al mondo. Nel banco salumeria si può scegliere tra una selezione ampissima di formaggi freschi e stagionati, di salumi di pregio come il Jamon iberico e latticini di produzione propria con lavorazione quotidiana a vista; tra gli scaffali della Drogheria di S.QUI.SITO ecco mieli aromatizzati, oli extravergine pregiati, confetture, mostarde, legumi di piccoli artigiani e paste trafilate al bronzo in diversi formati, tè, tisane e un’ampia e accurata sezione gluten free. Infine l’Enoteca a vista propone oltre 500 etichette tra vini italiani e Champagne.