Il Nauticsud apre il biennio dell’America’s Cup: Napoli rilancia la nautica da diporto. Al via il 7 fennraio

Prende forma la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. L’evento, realizzato dal binomio organizzativo della Mostra d’Oltremare e di Afina, recita ancora una volta un ruolo determinante per l’immagine della città partenopea, aprendo ufficialmente il biennio 2026/2027 dedicato all’America’s Cup.

L’appuntamento, oltre a rappresentare la vetrina in anteprima delle produzioni cantieristiche e il primo salone italiano dell’anno solare, assume anche il valore simbolico di primo evento cittadino per la promozione del rilancio del rapporto tra Napoli e il suo Golfo.

L’esposizione nautica internazionale, ospitata nei sette padiglioni della Mostra d’Oltremare, offrirà un palcoscenico fieristico su oltre 15mila metri quadrati al gotha italiano della produzione di imbarcazioni tra i 6 e i 15 metri. Ampia la presenza dei cantieri campani e napoletani, a conferma del peso produttivo regionale nell’intero comparto nazionale. Al tempo stesso, la partecipazione di aziende extra-regionali ed estere testimonia l’interesse crescente per la piazza napoletana, sempre più baricentro della nautica da diporto nel Mediterraneo.

Ancora una volta sarà l’Associazione Filiera Italiana della Nautica, guidata dal presidente Gennaro Amato, a farsi promotrice del rilancio della media e piccola nautica da diporto, che da due anni affronta una fase critica sul fronte delle vendite e della produzione, con il concreto rischio di perdita di numerosi posti di lavoro. Ed è proprio nel momento di massima visibilità internazionale legato al mare e alla nautica che Napoli punta a un’inversione di rotta rapida e strutturale del settore.

“Negli ultimi dieci anni la nostra associazione ha affrontato di tutto – dichiara Gennaro Amato, presidente di Afina – e siamo sempre riusciti a superare le situazioni negative: dal rilancio del Nauticsud, che senza il nostro intervento era letteralmente caduto in crisi di adesioni, al difficile biennio della pandemia, fino alla miopia istituzionale della Regione Campania degli ultimi otto anni nei confronti della nautica da diporto. Oggi dobbiamo scendere in campo direttamente per affrontare la crisi legata all’assenza di ormeggi, che ha determinato una contrazione delle vendite pari al 25% rispetto al 2024. Ma confidiamo in questa amministrazione comunale, oculata e programmatica, e nella nuova direzione assunta dall’ente regionale per individuare soluzioni concrete”.

Tornando al 52° Nauticsud, che sotto la regia organizzativa di Afina è tornato da alcuni anni a essere un evento di respiro internazionale, il programma prevede numerose novità e sorprese che saranno annunciate nei prossimi giorni. Accanto all’esposizione di gozzi e gommoni – sempre più protagonisti – non mancheranno motoscafi e yacht, mentre si registra una crescita significativa delle aziende di servizi, motori e soprattutto accessoristica. Particolare attenzione è rivolta ai toys acquatici, ormai punto di riferimento per i giovani e per chi si avvicina al mondo del mare.

Orari di apertura: dalle 12.30 alle 19.00; il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30.

Info: www.nauticsudofficial.it – www.afina.it