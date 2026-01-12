Il Navy Blue entra nella gamma colori Mazda e debutta con la nuova CX-5

ROMA (ITALPRESS) – Mazda consolida il successo del suo best-seller globale con la nuova Mazda CX-5, che evolve il linguaggio di design Kodo e introduce un nuovo ed esclusivo colore esterno, il Navy Blue. Sobria ma dalla forte personalità, questa nuova tonalità di blu esalta il carattere raffinato ed elegante della CX-5 come SUV versatile, espressione di un’autentica anima giapponese, pensato per adattarsi con stile a ogni modo di vivere.

Per la nuova Mazda CX-5 è disponibile una palette di otto tinte per la carrozzeria, tra cui il nuovo Navy Blue, introdotto per la prima volta nella gamma Mazda. Sebbene il marchio sia spesso associato al rosso, il colore blu riveste da decenni un ruolo significativo nella storia di Mazda: dalla R360 Coupè fino a modelli iconici come Familia e MX-5. Dopo oltre 150 diverse tonalità di blu sviluppate nel corso degli anni, il Navy Blue si inserisce in questa tradizione come un colore pensato per essere senza tempo, emozionale e di respiro globale, capace di adattarsi a mercati e stili di vita differenti.

“Il design della nuova CX-5 evolve restando immediatamente riconoscibile, con un’espressione più sicura e versatile. Il Navy Blue valorizza le superfici Kodo in modo naturale, rafforzandone la presenza con una tonalità raffinata e adatta all’uso quotidiano”, spiega Jo Stenuit, European Design Director di Mazda.

La nuova colorazione è stata sviluppata attraverso un processo collaborativo di co-creazione che ha coinvolto i vari team Mazda di design, sviluppo e ingegneria di produzione. Per tradurre con precisione la visione dei designer in una finitura pronta per la produzione, sono stati impiegati metodi di sviluppo digitali e avanzati sistemi di modellazione.

“Nello sviluppo dei nuovi colori per gli esterni seguiamo un approccio di co-creazione con i nostri colleghi in Giappone. Questo significa condividere le proposte sia in formato digitale sia fisico, confrontarci costantemente attraverso feedback reciproci e restringere progressivamente la selezione delle tonalità più adatte ai modelli dei prossimi anni. E’ questo il processo che ha guidato lo sviluppo del Navy Blue per la CX-5, e lo stiamo già applicando anche alle future generazioni di colori”, spiega Alena Gersonde, Senior Designer Colori e Materiali presso il Centro europeo di Ricerca e Sviluppo Mazda.

L’obiettivo era creare un nuovo riferimento per il blu nella gamma Mazda, capace di superare il popolare Deep Crystal Blue, bilanciando diverse particelle di mica: una selezionata per la luminosità e l’altra ottimizzata per l’intensità del colore. Il risultato è una finitura ad alta definizione, dal contrasto marcato e dall’aspetto brillante sotto la luce del sole, ma al tempo stesso profonda ed elegante con il cielo coperto o di notte.

La nuova Mazda CX-5 conserva l’iconica silhouette che ne ha definito l’identità sin dal debutto nel 2012, evolvendo al contempo il linguaggio di design Kodo – Soul of Motion. Immediatamente riconoscibile, l’ultima generazione esprime una presenza ancora più sicura e matura, con il nuovo Navy Blue che valorizza le superfici scolpite e le proporzioni raffinate della carrozzeria.

Sviluppata secondo il concetto di design “Wearable Gear”, la nuova CX-5 è pensata per adattarsi in modo naturale a un’ampia varietà di stili di vita. Come un capo d’abbigliamento funzionale e accuratamente progettato, coniuga stile, comfort e praticità, risultando perfettamente a suo agio tanto nel contesto urbano quanto nelle attività all’aria aperta. Questa stessa filosofia ha guidato anche lo sviluppo del Navy Blue, concepito come un colore versatile e capace di generare una forte risonanza emotiva.

L’evoluzione del design della Mazda CX-5 mette in risalto l’assetto e la stabilità visiva del veicolo, grazie a passaruota muscolosi, a un frontale più alto e a una carreggiata più ampia. La nuova firma luminosa full LED dal design lineare, insieme all’elegante lettering Mazda al posteriore, contribuisce a un impatto visivo più deciso e contemporaneo. All’interno, la nuova Mazda CX-5 interpreta il principio estetico giapponese del Ma, dando vita a un abitacolo pulito, spazioso e funzionale, progettato per garantire comfort e armonia sia nell’utilizzo quotidiano in famiglia sia nei viaggi di lunga percorrenza.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).