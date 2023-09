“Siamo qui con lo spirito della speranza, la missione è quella di cercare di restituire al territorio questo centro sportivo, ma non solo”. Lo ha detto Fabio Ciciliano, nominato ieri commissario per la riqualificazione di Caivano, durante il sopralluogo del ministro dello Sport, Andrea Abodi, al centro sportivo Delphinia del Parco Verde. “Ora andremo a vedere anche lo stadio – ha aggiunto – per fare sì che questo sia l’inizio di un discorso che continui nel tempo”.