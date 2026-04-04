Il nichilismo monetario

di Luca Sorrentino

La ricchezza è sostanza, il denaro è il suo simbolo; la sostanza economica originale è quella fondiaria, come quella politica è la potenza. Regno e ricchezza sono semanticamente correlati (Reich) e pertanto indivisibili. Il regno è la unità politica e territoriale di esercizio di un principe, che imprime sulla moneta in immagine il carattere della sua autorità e retrospettivamente la unità frazionaria del suo valore. Il denaro, quindi è un multiplo dell’asse unitario originale fratto per la circolazione della molteplicità dei beni assegnati. Nella frazione della unità monetaria la ricchezza diventa simbolica e la relazione tra il simbolo e la cosa ad essa corrispondente fonda il processo economico di scambio chiamato da G. Simmel Wechselwirkung.

La sostanza simbolica del denaro come referente equivalente dello scambio è stato tradizionalmente riconosciuto nella coniazione aurea della moneta, che per la sua inossidabilità conserva la identità sostanziale del suo valore. Allorchè con la scoperta del Muovo Mondo venne immesso sul mercato una quantità eccessiva di metallo aureo non fu più possibile mantenere tale identità e l’oro divenne una merce, come tutte le altre, quindi una variabile il cui valore era l’indice mercantile degli scambi, un simbolo della quantità delle merci costituenti la ricchezza delle nazioni ( A. Smith).

Svincolato dalla ipoteca religiosa medievale, che condannava la “sacra auri fames” e faceva il denaro Dio sulla terra Geld ist auf Erden der irdisch Got ( Hans Sachs,1494-1517) il denaro si fece simbolo e consentirà impunemente ai riformatori calvinisti di divenire segno della predilezione divina manifestata nella fase di successo nell’arricchimento. A partire dalla Riforma passando per la fase rivoluzionaria degli assegnati della Convenzione la moneta ha perduto il suo valore sostanziale per acquistarne uno nominale. Cade così lo stigma sull’accumulo della moneta; l’avaro non è più un carattere fisso della commedia dell’arte, ma un imprenditore versato in una integerrima impresa morale, il cui successo ridonda a gloria di Dio. Il capitalismo alle sue origini ha una motivazione ascetica( Max Weber). Con i nuovi tempi non mutò il giudizio morale sull’avaro, ma quello politico sulla avarizia. La nascita del capitalismo concepisce un valore dinamico della ricchezza. L’accumulo di denaro nei forzieri non mantiene il lucore inossidabile della sua sostanza, le ragnatele e la tignola di cui parla Gesù aggrediscono la mondiglia del suo conio. Il valore del denaro si conserva nella dinamica incrementale della sua liquidità; non più la libbra è misura del valore, ma il flusso delle operazioni rese possibili dalla scambio sul mercato. La costante dinamica del flusso è il tempo; l’interesse non è più una usura agiata sul denaro senza giustificazione morale, ma una compartecipazione agli utili ricavati dal profitto imprenditoriale. Perciò il capitalismo attiva un dinamismo della ricchezza dei singoli partecipata alla collettività. Quando per occasioni irrelate alla dinamica del processo ( guerra, dazi, penuria di beni disponibili sul mercato, tassi di sconto ecc ) vengono introdotti dighe al flusso monetario tali variabili si sversano sul valore della moneta inflatta con grave pregiudizio non solo economico, ma politco. In regime capitalistico la scienza economica prosegue lungo la direzione dei due grandi economisti napoletani: il liberista A. Genovesi è il monetarista F. Galiani, ma è integrata nella economia politica di Karl Marx che “ tanta ala vi stese” per rendere conto delle dinamiche economiche e delle lotte politiche fino ai nostri giorni. La tecnica accelerando gli scambi delle merci sui nostri mercati rende inattuale la moneta cartacea come misura di conto per le transazioni sui mercati globali. La sostanza monetaria è destinata a evaporare, divenuta già da materia/simbolo è in via di convertirsi in cifra, che è un segno senza sostanza, un ad-signatum nominale, in linea con il nichilismo contemporaneo che vuole che “il fondamento di ogni fondamento è un fondamento infondato” (Gargani)