Il nostro Eduardo, al cinema Farnese di Roma il film di Gnocchi e Mally per i 40 anni dalla morte dell’attore

In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Eduardo De Filippo, il docufilm ‘Il nostro Eduardo’, scritto e diretto da Didi Gnocchi e Michele Mally e realizzato da 3D Produzioni, Andiamo Avanti Productions, Sky Arte con il contributo della Fondazione Eduardo De Filippo e il sostegno del MiC, sarà proiettato durante un evento speciale che avrà luogo giovedì 31 ottobre alle ore 18,30 presso il Cinema Farnese Arthouse di Roma. L’evento sarà arricchito da un incontro introduttivo, moderato dal critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, durante il quale interverranno la scenografa Raimonda Gaetani, l’attrice Angelica Ippolito, e la regista e sceneggiatrice del film, Didi Gnocchi.

Il docufilm celebra la figura di Eduardo De Filippo come maestro universale e senza tempo, il cui teatro è intriso di una grande contemporaneità, con temi e dinamiche che risuonano tutt’oggi come allora. Nato a Napoli il 24 maggio 1900, Eduardo ha saputo raccontare la crisi della famiglia, i rapporti generazionali e la lotta tra verità e finzione in un mondo che si fa sempre più competitivo e alienante. Nel film, per la prima volta, la storia di Eduardo viene raccontata dalla sua stessa famiglia, attraverso i ricordi dei nipoti Matteo, Tommaso e Luisella, che hanno aperto i cassetti della memoria per svelare fotografie, lettere e filmati inediti che ritraggono il vero Eduardo, lontano dalle narrazioni tradizionali e trasfigurate dal tempo.

Questa narrazione, che unisce documentazione e testimonianze intime, ci rivela un Eduardo profetico, visionario e intriso di umanità. Le sue opere ci portano a riflettere sull’importanza della verità, della parola e del confronto in un’epoca in cui le fake news e le manipolazioni mediatiche affliggono la nostra quotidianità. L’attenzione alla verità, la denuncia delle ingiustizie e la ricerca di una via d’uscita attraverso il dialogo sono solo alcuni dei valori che Eduardo, in tutta la sua vita, ha difeso e messo in scena. Il film sarà successivamente proiettato al Cinema Delle Provincie di Roma nei seguenti giorni: 1° novembre – ore 18:30; 2 novembre ore 20:30; 3 novembre ore 16:00.