Il noto ristoratore Oscar Stanziani travolto e ucciso dal treno. Era nato a Villa S. Maria, il paese dei cuochi

Villa Santa Maria (Ch), paese dei cuochi dove è nato anche San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi in Italia, piange la scomparsa del noto ristoratore Oscar Stanziani, 49 anni, originario di Villa e che da tempo viveva a Venezia, dove l’altra sera è morto. Camminava sulla massicciata accanto alla ferrovia. All’improvviso, erano circa le 23, l’arrivo del treno, da cui è stato travolto e ucciso. Secondo gli investigatori si è trattato di incidente, dovuto a imprudenza, e non di suicidio. La vittima era, con la moglie, in macchina, sul Ponte della Libertà nella città lagunare, in direzione Mestre. Ad un certo punto, mentre passeggiavano, lui ha scavalcato il muricciolo di separazione dai binari per proseguire sulla massicciata. Un treno diretto a Vicenza non gli ha lasciato scampo. A Venezia ha gestito diversi ristoranti famosi. La famiglia d’origine, che sta tra Villa Santa Maria, Quadri, Atessa e Pescara, ha reso noto la tragedia con un manifesto funebre. “Una disgrazia che ci lascia increduli – dice all’Adnkronos il sindaco di Villa, Giuseppe Finamore, anch’egli chef -. Lo conoscevo da piccolo ed ero molto amico del padre Luciano. Loro hanno sempre lavorato nel settore turistico e della ristorazione. Un ottimo ragazzo. L’ultima volta era stato qui, dove vive la madre, l’estate scorsa”.