Il Novecento filosofico italiano nel Carteggio Croce-Gentile, convegno all’Istituto per gli studi storici

Martedì 27 e mercoledì 28 maggio nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, Napoli) si terrà il convegno di studi Il Novecento filosofico italiano nel Carteggio Croce-Gentile.

Il convegno intende fare il punto sulle nuove analisi storiografiche e sulle nuove interpretazioni teoriche dei due autori e delle loro filosofie alla luce dell’edizione integrale del Carteggio, dando voce anche alle nuove generazioni di studiosi. Introdotto da Michele Ciliberto, si articola in tre sessioni: Estetica e logica (martedì 27 maggio, 14.30-18) presieduta da Rosalia Peluso, con Mauro Visentin, Jonathan Salina, Giuseppe Guastamacchia; Etica e politica, guerra e fascismo (mercoledì 28 maggio, 10-13) presieduta da Emanuele Cutinelli-Rendina, con Carlo Nitsch, Domenico Conte, Alfonso Musci, Giovanni Vian; La nuova Italia e l’organizzazione della cultura (15-18) presieduta da Emma Giammattei, con Albertina Vittoria, Emanuele Agazzani, Giulio Cavalli.

L’occasione principale è data dalla conclusione della pubblicazione dei volumi del Carteggio curati da Cinzia Cassani e da Cecilia Castellani (con introduzione di Gennaro Sasso) per l’editore Nino Aragno di Torino (2014-2024, 5 voll.). Questa edizione integrale della corrispondenza tra due dei più importanti filosofi italiani ed europei del Novecento documenta la trama e il contesto del sodalizio in cui si sono formati due distinti sistemi di pensiero, la Filosofia dello spirito di Benedetto Croce e l’Idealismo attuale di Giovanni Gentile, consentendo al tempo stesso di seguire il filo delle polemiche e dei contrasti con la cultura e le filosofie del loro tempo.