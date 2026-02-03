Il Novecento napoletano riscoperto: Gennaro Villani in mostra alla Errico Galleria Casa d’Asta

La Errico Galleria Casa d’Asta prosegue il suo percorso di riscoperta e valorizzazione degli artisti che hanno segnato il Novecento napoletano. Protagonista della nuova esposizione è Gennaro Villani (Napoli 1885 – 1948), pittore formatosi all’Istituto di Belle Arti sotto la guida del maestro Michele Cammarano (Napoli 1835 – 1920).

All’inizio della sua carriera, Villani si dedicò a un’arte socialmente impegnata, caratterizzata da un marcato chiaroscuro e forti influenze della tradizione seicentesca napoletana. Tuttavia, la lunga e fruttuosa esperienza in Francia, costellata di riconoscimenti, portò a un progressivo schiarimento della sua tavolozza. Nacquero così le liriche marine e i cortili assolati che oggi costituiscono la cifra distintiva della sua produzione.

L’esposizione offre una panoramica completa dell’iter artistico di Villani, dagli esordi fino alla sua precoce scomparsa, attraverso diverse tecniche pittoriche. Particolare rilievo assume la presenza di numerosi schizzi e disegni, talvolta bozzetti di opere celebri, altre volte testimonianze intime della vita dell’artista. Tra tutti spicca il grande dipinto “Il minatore ferito”, che gli valse la vittoria al Pensionato Nazionale del 1907 e fu successivamente esposto e pubblicato più volte.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 21 febbraio, negli orari di apertura della galleria. È già possibile visionare le opere in fotografie ad alta risoluzione sul sito della Casa d’Aste, dove si può anche scaricare il catalogo digitale, disponibile gratuitamente ai visitatori una volta stampato.

