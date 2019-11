Il nuovo ambasciatore del Messico si insedia a Roma

Il 14 Novembre 2019, l’Ambasciatore Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda ha presentato le sue lettere credenziali al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. La cerimonia, riferisce un comunicato dell’ambasciata messicana in Italia, ha avuto luogo nel Palazzo del Quirinale e durante la stessa l’ambasciatore Garcia de Alba ha ribadito al presidente Mattarella il suo desiderio di accrescere, diversificare ed approfondire il legame fra il Messico e l’Italia e al contempo rafforzarlo in tutti i settori. Durante lo scambio di saluti sono stati evidenziati gli storici e forti legami di amicizia e simpatia tra i due popoli, la profonda comunanza nei valori e sulle posizioni in politica estera e la natura strategica dei loro rapporti. Carlos García de Alba è entrato nel corpo diplomatico Messicano nel 1987. Ha ottenuto il rango di ambasciatore ad aprile del 2006. A giugno del 2019 è stato nominato dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador, Ambasciatore del Messico presso la Repubblica Italiana e ambasciatore non residente in Albania, Malta e San Marino.

Gli Stati Uniti rappresentano storicamente il principale partner politico ed economico del Messico, in presenza di una forte integrazione tra le due economie. Gli aspetti della sicurezza, del contrasto al narcotraffico e del controllo dei flussi migratori rappresentano temi di costante confronto e collaborazione tra i due Paesi vicini, nonostante le difficoltà. L’Amministrazione Lopez Obrador ha assegnato la priorità allo sviluppo integrato del Sud del Messico ed ai Paesi del Triangolo Nord del Centroamerica (Guatemala, Honduras, El Salvador) con l’obiettivo di incidere sulle cause dei flussi migratori. I Governi messicani hanno cercato nel tempo di ampliare e differenziare le relazioni internazionali, guardando all’Asia ed all’Europa. Negli ultimi anni si è intensificato il dialogo politico con l’Italia a livello bilaterale – anche attraverso scambi di visite istituzionali di alto livello – e nel quadro dei fori multilaterali. Sono in vigore trattati commerciali con oltre 40 Paesi. Il 30 novembre 2018 ha firmato il nuovo Trattato con Stati Uniti e Canada (USMCA, o in spagnolo T-MEC) che sostituirà il NAFTA, mentre nel corso del 2019 dovrebbe essere firmato il nuovo Accordo Globale con l’Unione Europea. Il Messico è inoltre parte dell’Alleanza del Pacifico (blocco commerciale con Cile, Colombia e Perù) ed è parte del Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) che mira ad intensificare gli scambi fra alcuni Paesi dell’area del Pacifico.