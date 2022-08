Il nuovo ambasciatore del Regno Unito in visita a Palermo

Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha incontrato un mese e mezzo fa in prefettura l’ambasciatore del Regno Unito in Italia Edward Llewellyn. Tra gli argomenti toccati durante il colloquio, si sono presentati i principali temi di interesse comune, tra i quali lo sviluppo delle relazioni economiche, il contrasto alla criminalità organizzata, i rapporti con i cittadini britannici residenti nel cpoluogo siciliano, il fenomeno migratorio e l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso. Tutto ciò includendo la questione stessa della guerra che è un problema comune a tutti in questo periodo. Edward Llewellyn (Lord Llewellyn of Steep) è stato nominato Ambasciatore britannico in Italia a febbraio 2022. Egli è stato Ambasciatore britannico in Francia da novembre 2016 ad agosto 2021. Prima di questo incarico è stato Capo gabinetto presso Downing Street per l’allora Primo Ministro David Cameron (dal 2010 al 2016) e prima ancora Capo gabinetto per David Cameron quando ricopriva la carica di leader dell’opposizione (dal 2005 al 2010). La carriera di Edward ha inizio nel 1988 presso il Dipartimento di Ricerca del Partito Conservatore. Nel 1992 ricopre l’incarico di Consigliere personale del Governatore di Hong Kong Chris Patten, per poi servire nell’ufficio dell’Alto Rappresentante britannico a Sarajevo nel 1997. Lavora nuovamente con Chris Patten a Bruxelles a partire dal 1999, quando quest’ultimo viene nominato Commissario Europeo per le Relazioni Esterne. Nel 2002 ritorna a Sarajevo come Capo gabinetto dell’Alto Rappresentante Lord Ashdown. È sposato con Anne, una cittadina francese e madre dei suoi 3 figli. Nel 2016 riceve l’onorificenza di Lord e diventa membro della House of Lords.