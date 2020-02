Il nuovo ambasciatore in Croazia traccia le linee guida del suo mandato

A seguito del gradimento del governo croato, la Farnesina ha reso nota la nomina di Pierfrancesco Sacco come ambasciatore d’Italia a Zagabria. “Italia e Croazia hanno profondi legami storici, culturali ed economici, e un’area nevralgica dell’Europa e del Mediterraneo in cui lavorare insieme” il messaggio che accompagna – sul sito della Farnesina- l’annuncio dell’investitura. Nato a Roma nel 1965, laureato in Giurisprudenza, Pierfrancesco Sacco ha iniziato il suo percorso diplomatico nel 1990 presso la direzione generale per gli affari politici. Ha prestato successivamente servizio presso il consolato generale di San Paolo in Brasile, all’ ambasciata di Budapest e come primo consigliere commerciale a quella di Madrid. Rientrato alla Farnesina è stato attivo prima presso la direzione generale per la Cooperazione e lo sviluppo e quindi capo dell’unità di analisi, programmazione e documentazione mentre nel 2015 è stato nominato rappresentante permanente presso l’ONU a Roma. Pierfrancesco Sacco a Zagabria va a sostituire Adriano Chiodi Cianfarani, che conclusa la sua missione in Croazia si è congedato da collaboratori ed amici.

Qualche giorno fa l’incontro di commiato con il presidente dell’Unione italiana, Maurizio Tremul e il deputato italiano nonché vicepresidente del Parlamento croato, Furio Radinche hanno ringraziato Chiodi Cianfarani per il grande impegno e lavoro svolto nel rafforzamento della collaborazione tra Croazia ed Italia. I buoni rapporti tra i due paesi sono di fondamentale importanza per la Comunità nazionale italiana è stato ricordato a Zagabria. I rapporti traa Coazia e Italia hanno una importanza strategica fondamentale e oggi sono crescenti. Un esempio sta nel cibo che è diventato un elemento per raccontare un territorio, la sua storia e le sue tradizioni, e racordarsi con un altro nell’ambito dell’internazionalizzazione delle imprese : questo il perno attorno a cui ruota “KeyQ+”, un progetto finanziato dal programma Interreg Italia – Croazia che punta a promuovere l’area frontaliera come destinazione di alta qualità e a diversificare il turismo il variegato territorio che va da Trieste a Forlimpopoli, da Cividale a Pisino e Pola con pacchetti turistici incentrati sulle esperienze.

Tra corsi didattici di cucina, formazione specializzata per cuochi e attività didattiche di intrattenimento, i percorsi di formazione si rivolgono a studenti, cuochi professionisti, camerieri e gestori di ristoranti, sostenendo anche la diffusione delle conoscenze relative al patrimonio della ristorazione tradizionale e a quello territoriale locale.Obiettivo di “KeyQ+” – che fa tesoro dell’esperienza del precedente progetto “KeyQ+”, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, premiato a Bruxelles agli European Projects Awards IPA 2013 e vede l’agenzia croata per lo sviluppo rurale Azzricapofila di partner internazionali – è anche quello di promuovere un patrimonio culturale meno conosciuto, migliorando gli itinerari turistici e fornendo esperienze “fuori dai sentieri battuti”.

Il progetto prevede anche la realizzazione di “KeyQ+ Point” – Centri di Gastronomia Educativa, ovvero punti informativi e di ritrovo dove professionisti del settore possono trovare informazioni su prodotti locali, ricette tradizionali e itinerari turistici, nonché prendere parte a degustazioni guidate, workshop, showcooking e così via. A giugno 2019, nella nuova cucina didattica del Centro di formazione, anche la sede di Trieste di Civiform ha inaugurato il suo. L’auspicio e l’obiettivo finale dei partner dell’iniziativa è quello di favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita nella regione, nonché di rendere il turismo più sostenibile lungo tutto il confine italo-croato, offrendo attrazioni e attività alternative in grado, magari, di alleggerire la pressione che di solito esercitata sulle destinazioni più classiche.

Realizzato con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), “KeyQ+” ha beneficiato di un budget totale pari a 871.925,00 euro (contributo FESR: 741.136,25). Il progetto è realizzato con il contributo della Commissione Europea. Dei contenuti editoriali sono ideatori e responsabili gli autori degli articoli. La Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsivoglia uso fatto delle informazioni e opinioni riportate.