Il nuovo bonus Inps da 150€: come funziona e chi ne ha diritto

Il mondo economico e sociale sta vivendo una fase di transizione in cui, tra inflazione e crisi energetica, l’incremento dei prezzi al consumo si fa sentire in modo incisivo sulle tasche dei cittadini. Per rispondere a questa sfida, l’INPS ha introdotto un bonus anti-inflazione di 150 euro attivo ed erogabile dal 15 agosto. Questa misura è volta a fornire un supporto immediato alle famiglie che stanno affrontando le conseguenze dirette dell’aumento dei costi. Ma chi ne ha diritto e come può essere erogato questo bonus? Di seguito, le informazioni chiave da conoscere, fornite da ProntoBolletta.

Requisiti e beneficiarii

Il bonus Inps non è universale, ma mira a sostenere determinate categorie di cittadini e risparmiatori italiani. Tra i principali beneficiari troviamo coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza e chi riceverà tale reddito per la prima volta in Agosto. Inoltre, anche i dipendenti, gli impiegati domestici, i pensionati e i titolari di Partita IVA, purché abbiano registrato un reddito annuo nel 2021 inferiore a 20.000 euro, sono inclusi tra i destinatari di questo beneficio.

Principali beneficiari del bonus:

Coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza

Chi riceverà il Reddito di Cittadinanza per la prima volta in agosto

Dipendenti, impiegati domestici, pensionati e titolari di Partita IVA che rispettano il limite di reddito (inferiore a 20.000 Euro)

Oltre ad appartenere alle categorie sopra citate, è necessario aver presentato una domanda specifica e aver comunicato l’IBAN per l’accredito. Per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, l’importo di 150 euro verrà accreditato automaticamente, eliminando la necessità di intraprendere ulteriori passaggi burocratici.

Se hai dubbi sulla tua idoneità, un metodo semplificato per verificare il diritto al bonus è rappresentato dal sito ufficiale dell’INPS: è possibile, infatti, consultare il proprio fascicolo previdenziale e assicurarsi della propria idoneità.

Erogazione e calendario del bonus

Il bonus viene erogato in diverse fasi durante il mese di Agosto, seguendo un calendario specifico per garantire una distribuzione equa e graduale tra i beneficiari. Come menzionato, la data di inizio dell’erogazione è stata il 15 agosto, ma è essenziale tener presente che l’accredito potrà avvenire in momenti diversi a seconda delle categorie di destinatari. L’introduzione di questo bonus rappresenta senza dubbio una risposta tangibile alle sfide economiche del momento, offrendo un supporto concreto a coloro che si trovano a fronteggiare l’incremento dei prezzi dei beni e dei servizi.

Fonte: Studio ProntoBolletta