Il nuovo Kia Sportage strizza l’occhio all’avventura

ROMA (ITALPRESS) – Sportage, il modello più apprezzato nella storia di Kia, forte di oltre 7 milioni di unità vendute, viene proposto ora sul mercato europeo nella serie più completa di sempre, con profondi miglioramenti a livello di design, innovazione, tecnologia e praticità d’uso. Il nuovo Sportage viene proposto con diverse tipologie di propulsori Mild-Hybrid, Full Hybrid. In seguito arriverà la versione Plug-in Hybrid e per il mercato italiano anche con alimentazione a GPL. Questo consentirà di poter scegliere la motorizzazione più adatta alle proprie esigenze. La filosofia di design “Opposites United” infonde uno stile raffinato e sicuro anche nella versione per il mercato europeo, con superfici lisce e morbide che si combinano con forme robuste e con una presenza su strada importante, pronta per ogni circostanza, sia che si tratti di tragitti urbani sia di avventure in fuoristrada. I nuovi paraurti, sia quello anteriore sia quello posteriore, delineano una silhouette forte, completata dall’illuminazione a LED Star Map e dal frontale di Kia tiger nose. Un nuovo disegno specifico dei cerchi viene offerto nelle misure da 17, 18 e 19 pollici, con versioni esclusive per la GT-Line nella misura da 19 pollici. Gli interni offrono un abitacolo elegante con ampio spazio per ogni passeggero. Il volante si presenta con un inedito design a due razze, mentre la parte superiore della plancia aggiornata e i diffusori d’aria integrati imprimono all’abitacolo una connotazione elegante e minimalista, con due display panoramici da 12,3 pollici e un nuovo head-up display da 10 pollici. I nuovi rivestimenti dei sedili incrementano il comfort, mentre la versione GT-Line si distingue per un interno black and white in ecopelle e suede.

tvi/abr/azn