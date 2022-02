Il nuovo modello di istruzione professionale di alto livello

di Claudio Quintano*

E’ pronta la legiferazione del processo di istruzione professionale ad alto livello imperniato sul riorganizzato Istituto Tecnico Superiore (ITS) voluto da Draghi e Bianchi nel PNRR.

Strumento capace di ridurre drasticamente i tempi della transizione scuola lavoro (TSL), di contrastare la presenza dei senza impiego che non studiano né si formano (NEET) e dell’abbandono scolastico voluto dalla legge che ha varato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il provvedimento di riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ritorna alla Camera, si sappia non per contrasti tra le forze politiche ma, semmai, per dare un segno di maturità parlamentare nel contribuire a rafforzare la capacità che lo strumento adottato, non sia soltanto migliorato, rispetto al passato, ma che possa essere un vero e proprio nuovo “grimaldello” a favore delle nuove generazioni, per creare classe dirigente all’altezza fornendo strumenti di orientamento e di formazione. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) – secondo la definizione data dal MIUR – sono “scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma” che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore; gli ITS non devono pertanto essere confusi con gli ITIS, ovvero gli Istituti tecnici industriali statali, che sono scuole superiori di secondo grado. Per far decollare la riforma, è prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione di un nuovo Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore.

PER LA PRIMA VOLTA C’E’ INTERAZIONE FORTE TRA MERCATO DEL LAVORO E MONDO PRODUTTIVO

Verso la riduzione “massima” del tempo di transizione dalla scuola al lavoro (TSL).

(“spigolature” sul disegno di legge)

Il disegno di legge n. 2333 del 19/01/ 2022 rif. Senato, esaminato ed approvato dalla 10a Commissione permanente, (Industria, commercio, turismo) – già approvato dalla Camera dei deputati, quale nel testo proposto dal relatore adottato dalla 7a Commissione (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) – , reca l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ed adempie alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – M4Missione e ricerca -C1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ-R.1.2) e prevede la riforma del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Si tratta della prima riforma legislativa organica degli (ITS), a tutt’oggi disciplinati da una fonte di rango secondario, fondamentale al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell’istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l’individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema.

Gli obiettivi: ampliamento dei percorsi integrati per competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0; rafforzamento della presenza dell’Istruzione terziaria professionalizzante attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l’integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese, che sarà assicurato replicando il “modello Emilia-Romagna” dove collaborano scuole, università e imprese; quanto alle risorse previste nel PNRR; sono destinati 1,5 miliardi di euro, a fondo perduto, dal 2022 al 2026, per un aumento degli iscritti a percorsi ITS almeno del 100%; creazione di network potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria. Il nuovo testo recepisce le indicazioni emerse nel ciclo di audizioni svolto dalla. Delle modifiche di rilievo introdotte dalla 7ª Commissione:

a) la previsione che le risorse sono triennali del Ministero dell’istruzione;

b) costituzione dello stesso Ministero di “Reti di coordinamento di settore e territoriali” per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse; c) attività formativa almeno il 60% del monte ore complessivo da docenti provenienti, per almeno per il 50 %, dal mondo del lavoro;

d) l’introduzione, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, di un credito d’imposta, nella misura del 30% delle erogazioni effettuate e, qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, nella misura del 60 % delle erogazioni effettuate; e) la promozione di percorsi ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; f) la previsione di programmi per la costituzione e lo sviluppo, d’intesa con le Regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi; g) il sostanziale superamento del vincolo territoriale previsto dall’articolo 3, comma 5, ai sensi del quale gli ITS possono fare riferimento anche a più di un’area tecnologica a condizione che nelle stesse aree non operino altri ITS situati nella medesima regione, con la previsione di derogare a questo vincolo autorizzando, con decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa fra il Ministero e la Regione interessata, un ITS Academy a far riferimento a più di un’area tecnologica; osservato che il Coordinamento nazionale previsto nel disegno di legge in titolo è stato sostituito, nel nuovo testo, dal Comitato nazionale ITS Academy, del quale fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo economico e del turismo; osservato che, nel nuovo testo, il comma 7 dell’articolo 4 prevede, alla lettera b), che nel consiglio di amministrazione – organo della fondazione ITS Academy – sia presente anche il direttore didattico, scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione, con la finalità di creare un’interazione maggiore tra il quarto e quinto anno dei suddetti istituti e il mondo del lavoro; tenuto conto che il nuovo testo proposto dal relatore è stato adottato quale testo base; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni: si invita a prevedere che la struttura formativa accreditata dalla Regione, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) – identico sia nel disegno di legge in titolo che nel nuovo testo – possa essere situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; si invita a prevedere, all’articolo 10, comma 1, del nuovo testo che la consultazione prevista per il, fra cui il Ministro dello sviluppo economico Comitato nazionale ITS Academy per l’istruzione tecnologica superiore avvenga con le associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, in modo da evitare, rispetto a quanto scritto nel nuovo testo, ripetizioni o sovrapposizioni; si invita a prevedere, all’articolo 14, comma 4, del nuovo testo che all’attuazione della legge si provveda “di concerto” con i Ministri interessati.

E’ DA RILEVARE UN ATTEGGIAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE DELLA CLASSE POLITICA

L’impegno delle forze politiche in appoggio alle posizione del Governo Draghi, oltre che dal Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, emerge dalla linea di contemperare velocità, quantità e qualità con identità di vedute Governo-Parlamento- Quest’ultimo ha consentito di forgiare un testo rinnovato perché corra ad alta velocità sul binario legislativo, previsione di varo a fine del 2022, ma che ormai ripassa alla Camera con un testo concordato contenente le necessarie estensioni ai territori. La riforma è troppo importante per non tenere conto delle diversità territoriali , sia in termini di maggiore impiego delle forze di lavoro, sia in termini di varietà delle attività economiche, in particolare degli stadi evolutivi dell’impiego della tecnologia e della robotica, e con un occhio attento alla produzione di beni da esportare. Con maggiori dettagli la situazione è di seguito sintetizzata.

“La riforma degli ITS è certamente uno dei punti di forza del capitolo “istruzione” del PNRR perché è finalizzata a riempire un vuoto storico dell’offerta formativa italiana a livello post-secondario, quello costituito dalla mancanza di una organica e forte alternativa al modello accademico universitario sul versante della formazione tecnica superiore. Un tema sul quale Tuttoscuola è intervenuta più volte nel tempo. Ora tale vuoto sta per essere riempito, almeno nelle premesse ordinamentali e finanziarie, dalla proposta di legge AS 2333 (“Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnica superiore”), all’esame del Senato dopo la sua approvazione da parte della Camera dei deputati a grandissima maggioranza (409 voti su 420 presenti e 416 votanti), avvenuta lo scorso 20 luglio 2021.

Quel testo aveva fra l’altro accolto buona parte delle richieste fatte pervenire dalle Regioni, chiamate a un ruolo di primo piano nella gestione della riforma, e per questo esse avevano espresso soddisfazione.

Ora però le modifiche prospettate nel dibattito sulla legge in corso al Senato vengono viste con preoccupazione dalle stesse Regioni, che vedono con sospetto alcuni degli emendamenti proposti. Tra questi il riferimento a “qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore”, purché coerente con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS anziché ai soli istituti appartenenti all’ordine tecnico o professionale, come prevedeva il testo della Camera; la riduzione da 5 a 3 degli anni di esperienza richiesti ai soggetti provenienti dal mondo del lavoro, con il vincolo che rappresentino almeno il 50% dei formatori; la previsione per cui almeno il 60% del monte ore complessivo dell’attività formativa venga svolto dai docenti provenienti dal mondo del lavoro.

Inoltre la realizzazione della riforma nella nuova configurazione aumenterebbe a 18 il numero dei decreti ministeriali attuativi, coinvolgendo anche Ministeri con competenze specifiche inferiori a quelle delle Regioni in materia di formazione professionale. Il timore è che queste modifiche finiscano per abbassare il livello qualitativo complessivo dei nuovi ITS”.

*già Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope (2010-2016)”